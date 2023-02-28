https://sputnik-georgia.ru/20230228/esli-saakashvili-pokhudeet-esche-na-7-kg-on-ne-smozhet-vstat-s-krovati---zaklyuchenie-ekspertov-275298469.html

Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов

Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов

Если Саакашвили продолжит терять вес, через месяц-полтора в его организме начнутся необратимые процессы, считают эксперты 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T01:20+0400

2023-02-28T01:20+0400

2023-02-28T01:21+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

рати брегадзе

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0e/273041198_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6eccd4a91795eaebe8abd3ff1587f8de.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили страдает тяжелой саркопенией, и если он похудеет еще на 5-7 килограмм, то уже не сможет вставать с кровати, говорится в заключении группы экспертов, которую созвал аппарат Народного защитника страны. С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты даже подключила к делу зарубежных врачей, но суд все же отказал Саакашвили в освобождении. Решение было принято в начале февраля. Что касается приглашенных омбудсменом экспертов, последний раз они обследовали Саакашвили 19 февраля. В результате объективного обследования врачи пришли к выводу, что у Саакашвили выраженная тяжелая саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы).За последние 2,5 месяца Саакашвили похудел на 5,7 килограмма. Это произошло именно за счет потери мышечной массы. Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди">>Врачи также диагностировали у Саакашвили четвертую стадию кахексии (тяжелая форма истощения организма человека, характеризующаяся быстрым понижением массы тела, общей слабостью, снижением физиологической активности, расстройством психики)."Примечательно еще большее дальнейшее снижение психических функций", - сказано в сообщении на сайте омбудсмена. В части прогнозов и рисков сказано, что Саакашвили вошел в стадию активного мышечного катаболизма (процесс распада мышц, который возникает, когда организм не получает нужного количества питательных веществ). Исходя из того, с какой скоростью он в последнее время теряет вес, ожидается, что 5-7 килограмм он потеряет за 1-2 месяца. "Для него критический вес это 52-53 килограмма, после чего в организме начнутся необратимые процессы", - отмечено в сообщении. Согласно заключению экспертов, у Саакашвили также периферическая и автономная нейропатия (патология нервной системы), что и вызывает критическое снижение давления. Когда пациент встает, у него сильно падает давление - с 125/75 до 60/40. Это сопровождается потерей равновесия и ощутимым нарушением координации.Саакашвили умирал еще в позапрошлом году – оппозиционер>>"В настоящее время передвижение пациента без наблюдения опасно, так как есть очень большой риск падения, повреждения/переломов. В случае возникновения последнего, ресурсов при кахексии очень мало для заживания раны или перелома, что вызовет каскадное развитие других критических осложнений (кровоизлияние, инфекция, тромбоз глубоких вен и т.д.) с высокой вероятностью летального исхода", - сказано в сообщении. Судебное "нет"Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба Минюста назвала эти диагнозы недостоверными.Судебный процесс по вопросу освобождения или отсрочки наказания длился около двух месяцев. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психо-реабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Премьер Грузии в Мюнхене: Саакашвили - преступник, он не стоит выше закона>>О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Запад негодует В понедельник, 27 февраля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский передал министру юстиции Рати Брегадзе официальный демарш всех 27 стран стран ЕС из-за ситуации вокруг Саакашвили. "Мы очень обеспокоены ухудшением состояния его здоровья", - сказал посол журналистам после встречи.Менее чем две недели назад, 15 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии освободить Саакашвили. В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.Кроме того, 13 февраля заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Саакашвили. По его словам, США уделяют пристальное внимание этой ситуации, особенно состоянию здоровья экс-президента Грузии. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили >>Не раз призывал власти освободить Саакашвили, который является гражданином Украины, официальный Киев. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области был назначен председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, евросоюз