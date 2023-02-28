https://sputnik-georgia.ru/20230228/lavrov-tema-regionalnoy-bezopasnosti-ostaetsya-vesma-aktualnoy-275333856.html

Лавров: тема региональной безопасности остается весьма актуальной

Лавров: тема региональной безопасности остается весьма актуальной

Глава МИД РФ поприветствовал все усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки в регионе Южного Кавказа 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T16:27+0400

2023-02-28T16:27+0400

2023-02-28T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Региональная безопасность остается весьма актуальной темой российско-азербайджанских отношений не только в двустороннем плане, но и в многостороннем, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил Sputnik Азербайджан.В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим сегодня вечером с двухдневным официальным визитом в Баку."Многие международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению на пути урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем все усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условия для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимоуважения, взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих государств и далее", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.К ним проявляют интерес многие партнеры обеих государств, что является показателем того, насколько перспективно взаимодействие с лидирующим участием России и Азербайджана в этом регионе, отметил Сергей Лавров.Он также выразил заинтересованность в развитии культурных связей. С азербайджанской стороной планируется целая серия мероприятий, которые "лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и тем ее страницам, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между двумя странами", – сказал глава МИД РФ.Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии >>Глава МИД РФ проводит переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, а также примет участие в тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности".Данное мероприятие пройдет в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета и будет посвящено годовщине выхода отношений между двумя странами на союзнический уровень.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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