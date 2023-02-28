https://sputnik-georgia.ru/20230228/lavrov-uchastniki-formata-33-derzhat-otkrytymi-dveri-dlya-gruzii-275335585.html

Лавров: участники формата "3+3" держат открытыми двери для Грузии

Лавров: участники формата "3+3" держат открытыми двери для Грузии

В формате "3+3" участвуют РФ, Азербайджан, Армения, Турция и Иран, а Грузия отказалась от участия 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T16:28+0400

2023-02-28T16:28+0400

2023-02-28T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Консультации по Южному Кавказу в формате "3+3" готовы к сотрудничеству с Грузией, отказавшейся присоединиться к Армении, Азербайджану, Ирану, России и Турции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Баку.Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В то же время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Формат консультативной платформы "3+3" весьма перспективен и востребован в первую очередь из-за того, что очень важно исключить деструктивное вмешательство внешних игроков, которые в перспективе иногда не хотят видеть на Южном Кавказе устойчивую систему региональной безопасности стараются воздействовать на эти процессы.Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров>>Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, азербайджан, иран, сергей лавров, армения, грузино-российские отношения