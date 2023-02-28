https://sputnik-georgia.ru/20230228/munitsipalitetam-v-gruzii-razreshili-snosit-avariynye-ili-nekrasivye-zdaniya-275299755.html
Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные или некрасивые здания
Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные или некрасивые здания
Муниципалитеты выявили 1 263 здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта или сноса 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T10:02+0400
2023-02-28T10:02+0400
2023-02-28T10:02+0400
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264435316_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_72767908fc0ebc21e21dac71bff350f0.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Правительство Грузии предоставило муниципалитетам право проводить необходимые работы по ремонту, реконструкции или демонтажу зданий в пределах своих административных границ, которые искажают внешний вид муниципалитета или создают проблему с точки зрения безопасности, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Проект постановления правительства Грузии "О мерах, подлежащих реализации некоторыми муниципалитетами", который предусматривает ремонт и восстановление зданий в муниципалитетах, премьер-Грузии обсудил с членами кабмина в ходе заседания правительства. "Муниципалитеты начнут необходимые работы в этом направлении уже в этом году", – говорится в сообщении. Аварийные дома в исторических районах Тбилиси хотят отремонтировать с привлечением бизнеса >>По информации пресс-службы, муниципалитеты провели предварительное исследование и выявили 1 263 таких здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта и реконструкции, а в ряде случаев – демонтажа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264435316_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_366a9334456a0658d54d73af71126b64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные или некрасивые здания
Муниципалитеты выявили 1 263 здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта или сноса
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Правительство Грузии предоставило муниципалитетам право проводить необходимые работы по ремонту, реконструкции или демонтажу зданий в пределах своих административных границ, которые искажают внешний вид муниципалитета или создают проблему с точки зрения безопасности, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Проект постановления правительства Грузии "О мерах, подлежащих реализации некоторыми муниципалитетами", который предусматривает ремонт и восстановление зданий в муниципалитетах, премьер-Грузии обсудил с членами кабмина в ходе заседания правительства.
"Муниципалитеты начнут необходимые работы в этом направлении уже в этом году", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, муниципалитеты провели предварительное исследование и выявили 1 263 таких здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта и реконструкции, а в ряде случаев – демонтажа.