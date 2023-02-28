https://sputnik-georgia.ru/20230228/ne-khvataet-vremeni---chitateli-sputnik-ne-uspevayut-smotret-chempionat-mira-v-bakuriani-275304575.html

"Не хватает времени" – читатели Sputnik не успевают смотреть чемпионат мира в Бакуриани

"Не хватает времени" – читатели Sputnik не успевают смотреть чемпионат мира в Бакуриани

Грузия впервые принимает спортивное мероприятие такого уровня 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T11:08+0400

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спорт

грузия

новости

бакуриани

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе, посвященном чемпионату мира по сноуборду в Бакуриани, призналась, что не смотрит турнир. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее. На вопрос, смотрите ли вы чемпионат мира, 36,7% ответили, что хотели бы, но жалуются на нехватку времени, и столько же участников опроса не смотрят "Бакуриани - 2023", так как их не интересуют зимние виды спорта. Как проходит чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани>>Смотрят чемпионат мира с удовольствием 18% опрошенных, а вот 8,2% вообще не слышали о таком соревновании. И никто из читателей – 0% – не ездил смотреть турнир непосредственно в Бакуриани. Грузия принимает чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открытие которого состоялось 18 февраля в Бакуриани. В чемпионате мира принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира пройдет 30 соревнований по семи видам спорта. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу