https://sputnik-georgia.ru/20230226/kak-prokhodit-chempionat-mira-po-snoubordu-v-bakuriani-275249477.html
Как проходит чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани
Как проходит чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани
В понедельник пройдут финалы соревнований в слоупстайле (сноуборд) у женщин и мужчин, на следующий день – командные соревнования 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T11:39+0400
2023-02-26T11:39+0400
2023-02-26T11:39+0400
спорт
грузия
новости
бакуриани
мариам квривишвили
международная федерация лыжного спорта
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
чемпионат мира по фристайлу - 2023
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузия получила высокую оценку от президента Международной федерации лыжного спорта Йохана Элиаша за проведение чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее. По словам замминистра, Грузия находится в эпицентре международных СМИ, что способствует популяризации страны и росту иностранных туристов. "Ведется постоянная прямая трансляция на Euronews и Eurosport, что дает дополнительные возможности нашей стране для повышения осведомленности, привлечения большего количества иностранных туристов, что положительно сказывается на укреплении экономики нашей страны", – сказала Квривишвили. По ее словам, практически все гостиницы в Бакуриани заполнены как иностранными туристами, так и внутренними визитерами. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани >>В понедельник, 27 февраля, в Бакуриани пройдут финалы соревнований в слоупстайле (сноуборд) у женщин и мужчин, на следующий день – командные соревнования. Начало трансляции намечено на 13:00. Спортсменам в оставшиеся дни осталось разыграть комплекты медалей в сноуборд-кроссе, биг-эйре (фристайл) и биг-эйре (сноуборд), слоупстайле (фриски). Пока представители Грузии остаются без медалей. От Грузии участниками соревнований стали Реваз Назгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили. Давиду Тедиашвили, выступающему в ски-кроссе, удалось пройти в финал соревнований и войти в число 32 сильнейших спортсменов мира. На сегодня это лучший результат для Грузии. Грузия принимает чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открытие которого состоялось 18 февраля в Бакуриани. В чемпионате мира принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира пройдет 30 соревнований по семи видам спорта. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, чемпионат мира по фристайлу - 2023
спорт, грузия, новости, бакуриани, мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу, чемпионат мира по фристайлу - 2023
Как проходит чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани
В понедельник пройдут финалы соревнований в слоупстайле (сноуборд) у женщин и мужчин, на следующий день – командные соревнования
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Грузия получила высокую оценку от президента Международной федерации лыжного спорта Йохана Элиаша за проведение чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски в Бакуриани, заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Чемпионат мира, который впервые в истории принимает Грузия, продлится до 5 марта. Официальная церемония открытия прошла 18 февраля, хотя к тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее.
"Чемпионат в Бакуриани проходит очень успешно. Мы принимали президента Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаша, который лично прибыл в Бакуриани. Он также посетил Сванети и ознакомился с инфраструктурой, которую правительство Грузии годами строит на обоих горнолыжных курортах, наша страна получила от него самую высокую оценку", – рассказала Квривишвили.
По словам замминистра, Грузия находится в эпицентре международных СМИ, что способствует популяризации страны и росту иностранных туристов.
"Ведется постоянная прямая трансляция на Euronews и Eurosport, что дает дополнительные возможности нашей стране для повышения осведомленности, привлечения большего количества иностранных туристов, что положительно сказывается на укреплении экономики нашей страны", – сказала Квривишвили.
По ее словам, практически все гостиницы в Бакуриани заполнены как иностранными туристами, так и внутренними визитерами.
В понедельник, 27 февраля, в Бакуриани пройдут финалы соревнований в слоупстайле (сноуборд) у женщин и мужчин, на следующий день – командные соревнования. Начало трансляции намечено на 13:00.
Спортсменам в оставшиеся дни осталось разыграть комплекты медалей в сноуборд-кроссе, биг-эйре (фристайл) и биг-эйре (сноуборд), слоупстайле (фриски). Пока представители Грузии остаются без медалей.
От Грузии участниками соревнований стали Реваз Назгаидзе, Давид Тедиашвили, Лаша Куртанидзе, Бека Бердзенишвили, Ника Элошвили и Лука Чопикашвили.
Давиду Тедиашвили, выступающему в ски-кроссе, удалось пройти в финал соревнований и войти в число 32 сильнейших спортсменов мира. На сегодня это лучший результат для Грузии.
Грузия принимает чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открытие которого состоялось 18 февраля в Бакуриани. В чемпионате мира принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира пройдет 30 соревнований по семи видам спорта.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта.
Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).