https://sputnik-georgia.ru/20230228/presekat-popytki-raskolot-rossiyskoe-obschestvo---putin-dal-poruchenie-fsb-275343033.html
Пресекать попытки расколоть российское общество - Путин дал поручение ФСБ
Пресекать попытки расколоть российское общество - Путин дал поручение ФСБ
Спецслужбе поручено усилить работу на российско-украинской границе 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T20:17+0400
2023-02-28T20:17+0400
2023-02-28T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.По мнению главы государства, важно развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму. Особое внимание стоит уделить ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям."Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", – добавил президент, отметив, что число преступлений экстремистской направленности значительно выросло в последнее время.ФСБ предотвратила теракт на объекте Минобороны - видео >>Путин также подчеркнул важность сохранения информации о российских системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных. В полной мере это касается и новейших вооружений и техники РФ."Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, их действительно много, и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории", – заявил глава государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, фсб, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, фсб, обострение ситуации вокруг украины 2022
Пресекать попытки расколоть российское общество - Путин дал поручение ФСБ
Спецслужбе поручено усилить работу на российско-украинской границе
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
"Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, пытается вовлечь в группировки наших граждан, и, конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь – это молодежь", – заявил Путин.
По мнению главы государства, важно развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму. Особое внимание стоит уделить ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
"Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию", – добавил президент, отметив, что число преступлений экстремистской направленности значительно выросло в последнее время.
Путин также подчеркнул важность сохранения информации о российских системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных. В полной мере это касается и новейших вооружений и техники РФ.
"Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, их действительно много, и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи. Жду от вас полной самоотдачи, боевого настроя, верности лучшим традициям службы, которые прошли испытания на самых крутых поворотах нашей истории", – заявил глава государства.