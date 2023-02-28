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Президент Армении встретился с послом Грузии
Президент Армении встретился с послом Грузии
Армянский президент и грузинский дипломат подчеркнули необходимость стабильного мира на Южном Кавказе 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T23:12+0400
2023-02-28T23:12+0400
2023-03-01T00:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с новым послом Грузии в Ереване Георгием Шарвашидзе вопросы двусторонних отношений и региональную проблематику. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.Отмечается, что в ходе встречи дипломат вручил президенту свои верительные грамоты.К чести нынешних руководителей, можно отметить, что для этого делается все возможное в экономике, политике, культуре, добавил президент."Думаю, для многих народов мира наши отношения могут служить образцом. Убежден, что вы станете продолжателем этих традиций", – заявил Хачатурян.Поблагодарив за прием, посол констатировал, что это богатство нужно сохранять и приумножать.Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении >>"Сделаю все возможное для развития сотрудничества, содействия активизации диалога, формирования прочных связей в экономике и культуре", – заявил он.Стороны подчеркнули также необходимость стабильного мира на Южном Кавказе.Шарвашидзе стал ректором ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. В 2022 году он ушел в отставку, заявив, что планирует связать свою деятельность с международными отношениями.Переговоры премьеров Грузии и Армении - взгляд из Еревана>>>До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, армения, георгий шарвашидзе
Президент Армении встретился с послом Грузии
23:12 28.02.2023 (обновлено: 00:14 01.03.2023)
Армянский президент и грузинский дипломат подчеркнули необходимость стабильного мира на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с новым послом Грузии в Ереване Георгием Шарвашидзе вопросы двусторонних отношений и региональную проблематику. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Отмечается, что в ходе встречи дипломат вручил президенту свои верительные грамоты.
Хачатурян отметил, что продолжать и развивать многовековую дружбу армянского и грузинского народов – большая ответственность для каждого государственного чиновника в обеих странах, сообщил Sputnik Армения.
К чести нынешних руководителей, можно отметить, что для этого делается все возможное в экономике, политике, культуре, добавил президент.
"Думаю, для многих народов мира наши отношения могут служить образцом. Убежден, что вы станете продолжателем этих традиций", – заявил Хачатурян.
Поблагодарив за прием, посол констатировал, что это богатство нужно сохранять и приумножать.
"Сделаю все возможное для развития сотрудничества, содействия активизации диалога, формирования прочных связей в экономике и культуре", – заявил он.
Стороны подчеркнули также необходимость стабильного мира на Южном Кавказе.
Шарвашидзе стал ректором ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. В 2022 году он ушел в отставку, заявив, что планирует связать свою деятельность с международными отношениями.
До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.