https://sputnik-georgia.ru/20230228/prezident-armenii-vstretilsya-s-poslom-gruzii-275347846.html

Президент Армении встретился с послом Грузии

Президент Армении встретился с послом Грузии

Армянский президент и грузинский дипломат подчеркнули необходимость стабильного мира на Южном Кавказе 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T23:12+0400

2023-02-28T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с новым послом Грузии в Ереване Георгием Шарвашидзе вопросы двусторонних отношений и региональную проблематику. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.Отмечается, что в ходе встречи дипломат вручил президенту свои верительные грамоты.К чести нынешних руководителей, можно отметить, что для этого делается все возможное в экономике, политике, культуре, добавил президент."Думаю, для многих народов мира наши отношения могут служить образцом. Убежден, что вы станете продолжателем этих традиций", – заявил Хачатурян.Поблагодарив за прием, посол констатировал, что это богатство нужно сохранять и приумножать.Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении >>"Сделаю все возможное для развития сотрудничества, содействия активизации диалога, формирования прочных связей в экономике и культуре", – заявил он.Стороны подчеркнули также необходимость стабильного мира на Южном Кавказе.Шарвашидзе стал ректором ТГУ в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года его переизбрали на второй срок. В 2022 году он ушел в отставку, заявив, что планирует связать свою деятельность с международными отношениями.Переговоры премьеров Грузии и Армении - взгляд из Еревана>>>До Шарвашидзе послом Грузии в Армении был Георгий Саганелидзе, который возглавлял дипмиссию в 2016-2021 годы. После этого временным поверенным Грузии в Армении был Ираклий Кванчахадзе.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, георгий шарвашидзе