https://sputnik-georgia.ru/20230228/v-gruzii-zavershaetsya-sezon-okhoty-275315314.html

В Грузии завершается сезон охоты

В Грузии завершается сезон охоты

Сезон охоты в Грузии откроется в августе 2023 года 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сезон охоты в Грузии завершается с 28 февраля, с 1 марта запрещается охота на перелетных птиц, сообщили в департаменте по надзору за окружающей средой. Правонарушители будут оштрафованы на 500-700 лари (около 190-270 долларов), а добыча может быть конфискована. Кроме того, они могут остаться без права на ношение охотничьего огнестрельного оружия. При незаконной охоте на дичь к штрафу добавится и сумма за нанесение ущерба окружающей среде. А при нанесении значительного ущерба правонарушителям может грозить и уголовная ответственность. Для предотвращения незаконной охоты сотрудники департамента усилят контроль по всей стране.В Норвегии Грузию назвали раем для любителей наблюдения за птицами>>Департамент призывает любителей охоты строго соблюдать законом установленные сроки. Сезон охоты откроется в августе 2023 года, отметили в ведомстве. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии начался 27 августа 2022 года. Охотиться в сезон в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты и ежедневный лимит.Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц. Во время сезона охота запрещается в 500-метровом радиусе от защищенных территории, в административных границах городов Грузии. При охоте также запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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