https://sputnik-georgia.ru/20230301/fermerskie-razborki-v-gruzii-ovtsy-kriminalnyy-avtoritet-i-oruzhie-275369343.html

Фермерские разборки в Грузии: овцы, криминальный авторитет и оружие

Фермерские разборки в Грузии: овцы, криминальный авторитет и оружие

Все началось с того, что один из фермеров украл 600 овец у другого 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T15:19+0400

2023-03-01T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Полиция задержала пятерых из семи фигурантов уголовного дела о фермерских разборках, которые сопровождались хищением сотен овец, лишением пастухов свободы и привлечением к делу криминального авторитета, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Всем задержанным грозит от 4 до 11 лет тюрьмы. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске. Следствие установило, что конфликт произошел между двумя фермерами – 37-летним и 46-летним жителями Грузии. Последний вместе с тремя соучастниками, угрожая насилием, похитил с фермы 37-летнего фермера 600 овец. Пострадавший обратился за помощью в разрешении конфликта к криминальному авторитету. Криминальный авторитет вместе с одним соучастником лишил свободы пастухов и похитил 1 068 овец, принадлежащих 46-летнему фермеру. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>В ходе расследования были обнаружены автомат АК-74, обойма и патроны, а также револьвер системы Нагана с патронами. Следствие утверждает, что их выбросили криминальный авторитет и его сообщник, когда скрывались с места преступления. В настоящее время все пятеро задержанных обвиняются в грабеже в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом двое из них уличены еще и в незаконном лишении свободы двух или более человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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