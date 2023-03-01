https://sputnik-georgia.ru/20230301/garant-nezabyvaemogo-puteshestviya--turvystavka-v-berline-posvyatila-statyu-gruzii-275318341.html

"Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии

"Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии

Грузия – это страна безграничной культуры, отмечено в статье 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T19:01+0400

2023-03-01T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Поездка в Грузии гарантирует массу эмоций и незабываемые впечатления, говорится в статье, опубликованной на сайте одной из крупнейших туристических выставок мира ITB Berlin.В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки. Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса 6-9 марта. В статье отмечено, что Грузия – это страна безграничной культуры. "Тбилиси может предложить вам гораздо больше. Этот город дает вам гарантию, что ваше путешествие будет незабываемым", – подчеркнуто в статье. Выставка ITB Berlin откроется грандиозным грузинским концертом. На торжественном открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии. Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии>>ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году, и с тех пор приобрела мировую известность. До пандемии коронавируса ежегодно на выставке было представлено более 10 тысяч компаний из 181 страны. Международную туристическую выставку посетило более 160 тысяч посетителей, в том числе 113,5 тысячи бизнес-визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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