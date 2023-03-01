https://sputnik-georgia.ru/20230301/kto-stanet-narodnym-zaschitnikom-gruzii-oppozitsioner-vystupil-v-podderzhku-ioseliani-275372102.html

Кто станет Народным защитником Грузии? Оппозиционер выступил в поддержку Иоселиани

Кто станет Народным защитником Грузии? Оппозиционер выступил в поддержку Иоселиани

Кандидатура будет рассмотрена на заседании парламентского большинства 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T17:01+0400

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2023-03-01T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Кандидат на пост Народного защитника Грузии Леван Иоселиани никогда не откажется от морали, несмотря на занимаемую должность, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Оппозиционная партия "Граждане" во вторник представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. На данном этапе неизвестно, будет ли у Иоселиани поддержка правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Как заявил депутат Анри Оханашвили, вопрос будет рассмотрен на заседании парламентского большинства. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях. Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>>По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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