https://sputnik-georgia.ru/20230228/oppozitsionnyy-deputat-levan-ioseliani-budet-borotsya-za-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-275321909.html

Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии

Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии

У Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов, убежден его соратник 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T15:05+0400

2023-02-28T15:05+0400

2023-02-28T15:05+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" представит кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост Народного защитника, заявил лидер партии Алеко Элисашвили на брифинге. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. По его словам, у Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов в законодательном органе страны. "У нас были определенные консультации и коммуникация как с оппозицией, так и с правящей партией. Надеюсь, что мы сможем выполнить одну из 12 рекомендаций в этом парламенте", – отметил Элисашвили. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях."Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена>> По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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