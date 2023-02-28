https://sputnik-georgia.ru/20230228/oppozitsionnyy-deputat-levan-ioseliani-budet-borotsya-za-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-275321909.html
Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии
Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии
У Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов, убежден его соратник 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T15:05+0400
2023-02-28T15:05+0400
2023-02-28T15:05+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" представит кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост Народного защитника, заявил лидер партии Алеко Элисашвили на брифинге. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. По его словам, у Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов в законодательном органе страны. "У нас были определенные консультации и коммуникация как с оппозицией, так и с правящей партией. Надеюсь, что мы сможем выполнить одну из 12 рекомендаций в этом парламенте", – отметил Элисашвили. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях."Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена>> По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван иоселиани, алеко элисашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тбилиси, леван иоселиани, алеко элисашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии
У Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов, убежден его соратник
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" представит кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост Народного защитника, заявил лидер партии Алеко Элисашвили на брифинге.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.
"Наша партия приняла очень сложное для меня решение. Но я глубоко уверен, что это правильное для страны решение. В этом парламенте всего несколько человек или может только один, вокруг которого возможен консенсус. Таким является мой друг, соратник, один из лидеров нашей партии – Леван Иоселиани", – заявил Элисашвили.
По его словам, у Иоселиани есть навыки, знания и возможность получить поддержку более 90 депутатов в законодательном органе страны.
"У нас были определенные консультации и коммуникация как с оппозицией, так и с правящей партией. Надеюсь, что мы сможем выполнить одну из 12 рекомендаций в этом парламенте", – отметил Элисашвили.
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.
По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения.
"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава.
В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили.
Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.