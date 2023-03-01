https://sputnik-georgia.ru/20230301/moshennichestvo-s-mashinami-v-gruzii---inostrannye-kompanii-poteryali-16-mln-dollarov-275363300.html

Мошенничество с машинами в Грузии - иностранные компании потеряли 1,6 млн долларов

Мошенничество с машинами в Грузии - иностранные компании потеряли 1,6 млн долларов

В ходе расследования были арестованы движимое и недвижимое имущество компании и обвиняемых, а также их банковские счета 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T13:51+0400

2023-03-01T13:51+0400

2023-03-01T14:03+0400

грузия

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324203_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_89d12bc8b9cbc970dc17bb8d97fd8962.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала руководителей грузинской компании по обвинению в изготовлении фальшивых документов и присвоении около 4,1 миллиона лари (около 1,6 млн долларов), которые они получили от иностранных компаний на приобретение машин в автосалонах.В деле фигурируют двое руководителей зарегистрированной в Грузии компании, занимающейся купле-продажей автомобилей. Эта компания предложила представителям иностранных компаний помощь в приобретении и доставке автомобилей из автоцентров в Грузии.Следствие установило, что злоумышленники фальсифицировали связанные с покупкой машин инвойсы, вписав туда данные о том, что они якобы приобрели в автоцентре заказанные дорогостоящие автомобили. В результате заказчики перечислили деньги на счета автосалонов, но приобретены были не заказанные ими машины, а те, которые были нужны злоумышленникам. Эти машины злоумышленники продали, а иностранные компании понесли ущерб в 4 163 332 лари. Преступность в Грузии снижается - данные за год>>В ходе расследования были арестованы движимое и недвижимое имущество компании и обвиняемых, а также их банковские счета. Задержанные обвиняются в изготовлении и использовании фальшивых документов о владении имуществом и присвоении чужого имущества обманным путем по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от 6 до 9 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия