https://sputnik-georgia.ru/20230301/nikto-ne-bezdeystvoval--mvd-gruzii-otvetilo-gosdepu-ssha-275380245.html

"Никто не бездействовал" – МВД Грузии ответило Госдепу США

"Никто не бездействовал" – МВД Грузии ответило Госдепу США

По делу собрано более 1 тысячи доказательств, к уголовной ответственности привлечен 31 человек, подчеркнули в МВД 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Грузинские следователи тщательно расследовали события 5 июля 2021 года, когда в Тбилиси произошло насилие в адрес журналистов, и отреагировало на все факты, где могло доказать вину обвиняемых, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе комментируя отчет Госдепа США. В отчете Госдепа США отмечено, что несмотря на насилие в адрес журналистов и активистов тбилисского прайда, ни лидеры, ни организаторы ультранационалистических групп не были привлечены к уголовной ответственности.По его словам, следствие проделало большую работу."Мы провели следствие по 12 разным уголовным делам, было собрано более 1 тысячи доказательств, к уголовной ответственности привлечен 31 человек, задержано в административном порядке более 100, более 50 человек признаны пострадавшими, опрошено более 300 свидетелей", – сказал Дарахвелидзе. По его словам, полиция сделала все, чтобы наказать людей, в отношении которых существовали необходимые для предъявления обвинений доказательства."Суд вынес обвинительный приговор всем лицам, которых мы и прокуратура представили суду", – подчеркнул он. Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры>>Пятого июля 2021 года в Тбилиси планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. В марте 2022 года министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что его ведомство не рассматривало вероятности нападения на СМИ. По его словам, все внимание было направлено на обеспечение безопасности защитников ЛГБТ-сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, сша, тбилиси, вахтанг гомелаури