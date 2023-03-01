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Премьер Грузии соболезнует Греции в связи аварией на железной дороге
Премьер Грузии соболезнует Греции в связи аварией на железной дороге
Из-за столкновения грузового и пассажирского поездов погибли 36 человек, 130 – ранены 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T18:21+0400
2023-03-01T18:21+0400
2023-03-01T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему греческому коллеге Кириакосу Мицотакису в связи трагедией, которая произошла в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции. Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 36 человек, ранены порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии>>Наши молитвы и мысли обращены к тем, чьи близкие погибли сегодня, в период траура Грузия поддерживает Грецию, отметил он. Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП. Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, греция, ираклий гарибашвили
грузия, новости, греция, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии соболезнует Греции в связи аварией на железной дороге
Из-за столкновения грузового и пассажирского поездов погибли 36 человек, 130 – ранены
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему греческому коллеге Кириакосу Мицотакису в связи трагедией, которая произошла в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции.
Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 36 человек, ранены порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы.
"Выражаю соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с трагическим столкновением поездов, в результате которого погибли много людей и десятки получили ранения", – написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.
Наши молитвы и мысли обращены к тем, чьи близкие погибли сегодня, в период траура Грузия поддерживает Грецию, отметил он.
Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.
Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.