https://sputnik-georgia.ru/20230301/premer-gruzii-soboleznuet-gretsii-v-svyazi-avariey-na-zheleznoy-doroge--275375715.html

Премьер Грузии соболезнует Греции в связи аварией на железной дороге

Премьер Грузии соболезнует Греции в связи аварией на железной дороге

Из-за столкновения грузового и пассажирского поездов погибли 36 человек, 130 – ранены 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T18:21+0400

2023-03-01T18:21+0400

2023-03-01T18:21+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования своему греческому коллеге Кириакосу Мицотакису в связи трагедией, которая произошла в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции. Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 36 человек, ранены порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии>>Наши молитвы и мысли обращены к тем, чьи близкие погибли сегодня, в период траура Грузия поддерживает Грецию, отметил он. Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП. Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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