https://sputnik-georgia.ru/20230301/tragediya-v-gretsii---poka-net-informatsii-o-pogibshikh-ili-postradavshikh-grazhdanakh-gruzii--275361588.html
Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии
Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии
После столкновения грузового и пассажирского поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T12:46+0400
2023-03-01T12:46+0400
2023-03-01T12:51+0400
происшествия
новости
грузия
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/40/234814071_0:0:1319:742_1920x0_80_0_0_596ca5435b4c8489be5d8624ac935448.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Информация о погибших или пострадавших гражданах Грузии в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции к этому времени не поступала в генеральное консульство Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 32 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших.По информации телеканала "Рустави 2", консул пытается разобраться с ситуацией на месте. Он уже направился к месту, где произошла катастрофа.Трагедия в Греции - число жертв столкновения поездов выросло до 32 человек>>После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/40/234814071_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_ff6000448b99a8ead39a8dcb95d5c623.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, греция
происшествия, новости, грузия, греция
Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии
12:46 01.03.2023 (обновлено: 12:51 01.03.2023)
После столкновения грузового и пассажирского поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Информация о погибших или пострадавших гражданах Грузии в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции к этому времени не поступала в генеральное консульство Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 32 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших.
По информации телеканала "Рустави 2", консул пытается разобраться с ситуацией на месте. Он уже направился к месту, где произошла катастрофа.
После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.
Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.
Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.