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Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии
Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии
После столкновения грузового и пассажирского поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T12:46+0400
2023-03-01T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Информация о погибших или пострадавших гражданах Грузии в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции к этому времени не поступала в генеральное консульство Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 32 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших.По информации телеканала "Рустави 2", консул пытается разобраться с ситуацией на месте. Он уже направился к месту, где произошла катастрофа.Трагедия в Греции - число жертв столкновения поездов выросло до 32 человек&gt;&gt;После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, греция
происшествия, новости, грузия, греция

Трагедия в Греции - пока нет информации о погибших или пострадавших гражданах Грузии

12:46 01.03.2023 (обновлено: 12:51 01.03.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Грузинский герб на трибуне для выступлений в МИД Грузии
Грузинский герб на трибуне для выступлений в МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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После столкновения грузового и пассажирского поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Информация о погибших или пострадавших гражданах Грузии в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции к этому времени не поступала в генеральное консульство Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров. По последним данным, число погибших увеличилось до 32 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших.
По информации телеканала "Рустави 2", консул пытается разобраться с ситуацией на месте. Он уже направился к месту, где произошла катастрофа.
Трагедия в Греции - число жертв столкновения поездов выросло до 32 человек>>
После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.
Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.
Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
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