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Тбилисский университет возобновил выпуск научного журнала спустя почти 100 лет
Тбилисский университет возобновил выпуск научного журнала спустя почти 100 лет
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Научный журнал "Вестник Тбилисского университета", который не издавался с 1930 года, снова будет выпускаться по инициативе ректора... 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T14:10+0400
2023-03-01T14:10+0400
2023-03-01T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Научный журнал "Вестник Тбилисского университета", который не издавался с 1930 года, снова будет выпускаться по инициативе ректора ТГУ имени И. Джавахишвили Джабы Самушия. Академический совет университета принял решение восстановить многоотраслевый научный журнал "Вестник тбилисского университета" (Bulletin de l'universite de Tiflis), сообщается на сайте вуза. Благодаря этому журналу работы грузинских ученых попадут в высокорейтинговые научные базы. Тбилисскому университету 105 – интересные факты>>Об исследовательском направлении научного журнала, его формате и других деталях университетское сообщество примет совместное решение. Первый экземпляр "Вестник Тбилисского университета" был напечатан в 1919 году по решению совета профессоров.ТГУ, первый национальный университет на Кавказе, открыт 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, джаба самушия, тбилисский университет, общество
грузия, новости, джаба самушия, тбилисский университет, общество
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Научный журнал "Вестник Тбилисского университета", который не издавался с 1930 года, снова будет выпускаться по инициативе ректора ТГУ имени И. Джавахишвили Джабы Самушия.
Академический совет университета принял решение восстановить многоотраслевый научный журнал "Вестник тбилисского университета" (Bulletin de l'universite de Tiflis), сообщается на сайте
вуза.
Благодаря этому журналу работы грузинских ученых попадут в высокорейтинговые научные базы.
Об исследовательском направлении научного журнала, его формате и других деталях университетское сообщество примет совместное решение.
Первый экземпляр "Вестник Тбилисского университета" был напечатан в 1919 году по решению совета профессоров.
ТГУ, первый национальный университет на Кавказе, открыт 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили.