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В Грузии сократилось количество смертей на рабочих местах

В Грузии сократилось количество смертей на рабочих местах

Глава Службы инспекции труда отчитался о проделанной работе 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Количество смертей на рабочих местах в Грузии за последние пять лет сократилось на 41%, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе на презентации итогов работы за 2022 год. На презентации отчета присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, представители местных и международных организаций, бизнеса, а также социальные партнеры.В 2022 году были сделаны серьезные шаги в плане улучшения прав трудящихся. Сократились рабочие часы для занятых в сфере обслуживания, транспорта, горной промышленности и строительного сектора, их рабочий график составляет 40 часов, отмечают в ведомстве.Кроме того, работодатели обязаны оплачивать сверхурочные тем сотрудникам, которые работают больше 40 часов в неделю. Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе>>В прошлом году инспекторы провели 70 тысяч проверок, чтобы узнать насколько защищены трудовые права трудящихся."С 2021 года усиливается Служба инспекции труда как института. У них есть мандат на инспектирование труда как в направлении Трудового кодекса, так и по закону безопасности труда", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Баркалая. Благодаря этому были достигнуты значительные успехи, в том числе сократилась летальность на рабочих местах, отметил он. Согласно данным Объединения профсоюзов Грузии на апрель 2022 года, в стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человек, 1 710 получили тяжелые травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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