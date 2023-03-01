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В Грузии сократилось количество смертей на рабочих местах
В Грузии сократилось количество смертей на рабочих местах
Глава Службы инспекции труда отчитался о проделанной работе 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T13:35+0400
2023-03-01T13:35+0400
2023-03-01T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Количество смертей на рабочих местах в Грузии за последние пять лет сократилось на 41%, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе на презентации итогов работы за 2022 год. На презентации отчета присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, представители местных и международных организаций, бизнеса, а также социальные партнеры.В 2022 году были сделаны серьезные шаги в плане улучшения прав трудящихся. Сократились рабочие часы для занятых в сфере обслуживания, транспорта, горной промышленности и строительного сектора, их рабочий график составляет 40 часов, отмечают в ведомстве.Кроме того, работодатели обязаны оплачивать сверхурочные тем сотрудникам, которые работают больше 40 часов в неделю. Правило о 40-часовой рабочей неделе в Грузии останется в силе>>В прошлом году инспекторы провели 70 тысяч проверок, чтобы узнать насколько защищены трудовые права трудящихся."С 2021 года усиливается Служба инспекции труда как института. У них есть мандат на инспектирование труда как в направлении Трудового кодекса, так и по закону безопасности труда", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Баркалая. Благодаря этому были достигнуты значительные успехи, в том числе сократилась летальность на рабочих местах, отметил он. Согласно данным Объединения профсоюзов Грузии на апрель 2022 года, в стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человек, 1 710 получили тяжелые травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
В Грузии сократилось количество смертей на рабочих местах
13:35 01.03.2023 (обновлено: 14:02 01.03.2023)
Глава Службы инспекции труда отчитался о проделанной работе
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Количество смертей на рабочих местах в Грузии за последние пять лет сократилось на 41%, заявил глава Службы инспекции труда Бека Перадзе на презентации итогов работы за 2022 год.
На презентации отчета присутствовали глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, представители местных и международных организаций, бизнеса, а также социальные партнеры.
"Нужно отметить, что в 2022 году показатель фатальных случаев по сравнению с 2018 годом снизился на 41%", – заявил Перадзе.
В 2022 году были сделаны серьезные шаги в плане улучшения прав трудящихся. Сократились рабочие часы для занятых в сфере обслуживания, транспорта, горной промышленности и строительного сектора, их рабочий график составляет 40 часов, отмечают в ведомстве.
Кроме того, работодатели обязаны оплачивать сверхурочные тем сотрудникам, которые работают больше 40 часов в неделю.
В прошлом году инспекторы провели 70 тысяч проверок, чтобы узнать насколько защищены трудовые права трудящихся.
"С 2021 года усиливается Служба инспекции труда как института. У них есть мандат на инспектирование труда как в направлении Трудового кодекса, так и по закону безопасности труда", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Баркалая.
Благодаря этому были достигнуты значительные успехи, в том числе сократилась летальность на рабочих местах, отметил он.
Согласно данным Объединения профсоюзов Грузии на апрель 2022 года, в стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человек, 1 710 получили тяжелые травмы.