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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси, толчки ощущались в некоторых районах столицы 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T14:58+0400
2023-03-01T14:58+0400
2023-03-01T15:13+0400
землетрясения в грузии
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси – в городе Дманиси. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси.Последний раз землетрясение в Грузии было зафиксировано 21 февраля в городе Озургети магнитудой 3. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясения в грузии, землетрясение
землетрясения в грузии, землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
14:58 01.03.2023 (обновлено: 15:13 01.03.2023)
Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси, толчки ощущались в некоторых районах столицы
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси – в городе Дманиси.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси.
Последний раз землетрясение в Грузии было зафиксировано 21 февраля в городе Озургети магнитудой 3.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.