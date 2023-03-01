https://sputnik-georgia.ru/20230301/zemletryasenie-magnitudoy-42-proizoshlo-v-gruzii-275368163.html

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии

Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси, толчки ощущались в некоторых районах столицы 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T14:58+0400

2023-03-01T14:58+0400

2023-03-01T15:13+0400

землетрясения в грузии

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения находился в 62 км от Тбилиси – в городе Дманиси. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет. Толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси.Последний раз землетрясение в Грузии было зафиксировано 21 февраля в городе Озургети магнитудой 3. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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