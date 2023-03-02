https://sputnik-georgia.ru/20230302/batumi-i-telavi-svyazhut-aviareysy-275395789.html

Батуми и Телави свяжут авиарейсы

Батуми и Телави свяжут авиарейсы

Аэропорт Телави уже готов принять рейсы из любого аэропорта Грузии 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии планирует добавить новые направления на внутренние полеты и начать авиасообщение между городами Телави (регион Кахети) и Батуми (Аджарская АР).Как отмечают в Объединении аэропортов страны, спрос на назначение регулярных рейсов между Телави и Батуми довольно высокий – туристы, приехавшие в Грузию, хотят после Аджарии быстро попасть и в Кахети, передает Первый канал.Аэропорт Телави уже готов принять рейсы из любого аэропорта Грузии. В мэрии города отметили, что в 2019 году начались инфраструктурные проекты: полностью восстановлена взлетно-посадочная полоса аэропорта Телави, терминал, готова вся необходимая инфраструктура. По информации Объединения аэропортов Грузии, в 2022 году внутри страны осуществили 733 полета, перевезли 19 650 пассажиров. В 2022 году по сравнению с 2019 годом рейсы восстановлены на 92%, а пассажиропоток – на 65%. На сегодняшний день внутренние полеты осуществляются по таким направлениям, как Натахтари-Амбролаури, Местиа-Батуми и Кутаиси-Местиа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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