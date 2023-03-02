https://sputnik-georgia.ru/20230302/chto-my-edim--agentstvo-prodovolstviya-gruzii-zakrylo-obekt-pitaniya-v-tbilisi-275416340.html

Что мы едим – Агентство продовольствия Грузии закрыло объект питания в Тбилиси

Что мы едим – Агентство продовольствия Грузии закрыло объект питания в Тбилиси

Причиной стала информация о возможной интоксикации пятерых человек, съевших шаурму в объекте питания 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T21:48+0400

2023-03-02T21:48+0400

2023-03-02T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии приостановили право на продолжение деятельности одному из объектов питания Тбилиси, который торговал шаурмой, сообщает пресс-служба ведомства. Агентство продовольствия получило из Муниципального центра эпиднадзора и контроля информацию о возможной интоксикации пятерых человек. Все пятеро ели шаурму в объекте питания "Ретро", филиалы которого расположены по двум разным адресам: на улице Абастумани,1а и улице Самтредиа, 9. На основе полученной информации инспекторы отправились в данные объекты питания и провели госконтроль. Для лабораторного исследования взяты образцы продуктов питания. Что мы едим? В Тбилиси уничтожили 1,4 тысячи килограммов просроченного мяса >>В целом санитарно-гигиеническое положение на этих объектах питания не соответствовало требованиям, установленным законодательством Грузии. В частности, были нарушены правила подачи информации потребителям о продуктах питания, бизнес-оператор не был зарегистрирован в реестре экономической деятельности. Бизнес-оператора оштрафовали на тысячу лари (383 доллара), и приостановили право на продолжение деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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