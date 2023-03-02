https://sputnik-georgia.ru/20230302/dvizhenie-avtotransporta-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-275400099.html

Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

В течение месяца движение машин на одной из улиц Тбилиси будет ограничено 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T15:37+0400

2023-03-02T15:37+0400

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новости

грузия

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в Верийском районе Тбилиси со 2 марта будет частично ограничено из-за запланированных работ, говорится в заявлении мэрии столицы. Ограничение коснется улицы Ларс и будет действовать до 1 апреля. Дорога будет сужаться и менять направление движения.Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители