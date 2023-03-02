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Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено
Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено
В течение месяца движение машин на одной из улиц Тбилиси будет ограничено 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T15:37+0400
2023-03-02T15:37+0400
2023-03-02T15:37+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в Верийском районе Тбилиси со 2 марта будет частично ограничено из-за запланированных работ, говорится в заявлении мэрии столицы. Ограничение коснется улицы Ларс и будет действовать до 1 апреля. Дорога будет сужаться и менять направление движения.Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено
В течение месяца движение машин на одной из улиц Тбилиси будет ограничено
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в Верийском районе Тбилиси со 2 марта будет частично ограничено из-за запланированных работ, говорится в заявлении мэрии столицы.
Ограничение коснется улицы Ларс и будет действовать до 1 апреля. Дорога будет сужаться и менять направление движения.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт.