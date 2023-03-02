https://sputnik-georgia.ru/20230302/glava-minzdrava-gruzii-rasskazal-o-kachestve-turetskikh-medikamentov-275389541.html
Глава Минздрава Грузии рассказал о качестве турецких медикаментов
Глава Минздрава Грузии рассказал о качестве турецких медикаментов
C марта 2022 года для Грузии открылся фармацевтический рынок Турции, что повлияло на снижение цен на медикаменты в аптеках страны 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T11:50+0400
2023-03-02T11:50+0400
2023-03-02T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили прокомментировал вопрос качества турецких медикаментов и отметил, что они точно такого же качества, что и европейские лекарства, сообщает телекомпания "Рустави 2". В ноябре 2022 года премьер Ираклий Гарибашвили упрекнул одну из сетевых аптек страны за то, что продавцы при продаже спрашивали у покупателей, какой медикамент им нужен – дорогой и качественный или турецкий некачественный. Покупатели обратились к Минздраву с соответствующими жалобами. Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен>>Глава Минздрава пояснил, что качество турецких лекарств такое же, как у остальных медикаментов, просто из-за ввоза в страну по упрощенному режиму в Грузии они стоят гораздо дешевле, чем продукция, завезенная из Европы. По его словам, у всех медикаментов есть соответствующие сертификаты качества и этот процесс в Грузии строго контролируется. "Все медикаменты соответствуют стандарту. Спекуляции о том, что якобы турецкие медикаменты низкокачественные, просто необъяснимы. Это те медикаменты, европейские аналоги которых стоят в два-три раза дороже", – подчеркнул Азарашвили. Напомним, что по инициативе правительства Грузии с марта 2022 года открылся турецкий фармацевтический рынок. Новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, зураб азарашвили, минздрав, общество, турция
грузия, новости, зураб азарашвили, минздрав, общество, турция
Глава Минздрава Грузии рассказал о качестве турецких медикаментов
C марта 2022 года для Грузии открылся фармацевтический рынок Турции, что повлияло на снижение цен на медикаменты в аптеках страны
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили прокомментировал вопрос качества турецких медикаментов и отметил, что они точно такого же качества, что и европейские лекарства, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В ноябре 2022 года премьер Ираклий Гарибашвили упрекнул одну из сетевых аптек страны за то, что продавцы при продаже спрашивали у покупателей, какой медикамент им нужен – дорогой и качественный или турецкий некачественный. Покупатели обратились к Минздраву с соответствующими жалобами.
Глава Минздрава пояснил, что качество турецких лекарств такое же, как у остальных медикаментов, просто из-за ввоза в страну по упрощенному режиму в Грузии они стоят гораздо дешевле, чем продукция, завезенная из Европы.
"Я могу с полной ответственностью подтвердить, что в Турции лекарства и заводы-производители такого же качества, что и в Европе и разных развитых странах", – заявил Азарашвили.
По его словам, у всех медикаментов есть соответствующие сертификаты качества и этот процесс в Грузии строго контролируется.
"Все медикаменты соответствуют стандарту. Спекуляции о том, что якобы турецкие медикаменты низкокачественные, просто необъяснимы. Это те медикаменты, европейские аналоги которых стоят в два-три раза дороже", – подчеркнул Азарашвили.
Напомним, что по инициативе правительства Грузии с марта 2022 года открылся турецкий фармацевтический рынок. Новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари.