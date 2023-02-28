https://sputnik-georgia.ru/20230228/agentstvo-konkurentsii-vopros-s-zavyshennymi-tsenami-na-medikamenty-v-gruzii-reshen-275345159.html

Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен

Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен

Национальное агентство конкуренции начало предварительное изучение самого явления на рынке лекарственных средств 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T22:16+0400

2023-02-28T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Вопрос с повышением цен на медикаменты в Грузии решен, но Национальное агентство конкуренции продолжит исследование фармацевтического рынка, заявил глава агентства Ираклий Леквинадзе. Минздрав Грузии на прошлой неделе обвинил часть фармацевтических компаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. По его словам, в случае выявления доминирующих компаний во время изучения, такое повышение цен может быть расценено как использование ситуации для установления завышенных цен для потребителя. "Мы призываем все фармкомпании минимизировать и нейтрализовать подобные факты в будущем, то есть избегать резкого роста цен на ряд препаратов вне зависимости от того, включены они в список референтных цен или нет. Любые подобные действия могут противоречить законодательству о конкуренции", – сказал Леквинадзе. По его словам, на рынке работают три крупные холдинговые группы, которые, в том числе, занимаются импортом, дистрибуцией, владеют клиниками, сетями аптек и страховыми компаниями и заинтересованы не в предложении потребителю лучшего выбора, а в прибыли. Грузия ввела новые правила для оптовой торговли фармпродукцией >>"Их основной интерес не в том, чтобы предоставить покупателям широкий выбор и конкурировать с лекарствами. Скорее, их целью является получение прибыли для продажи конкретных лекарств", – сказал Леквинадзе. По его словам, именно вопрос возможных согласованных действий холдинговых компаний и станет предметом изучения Агентства конкуренции. "Фактом является то, что несколько крупных компаний одновременно повысили цены на ряд лекарств, в данном случае резкое повышение цен на лекарства, импортируемые из Турции. Мне будет сложно заранее сказать, было ли это результатом договоренности или просто неким маркетинговым процессом. Это требует надлежащего расследования", – сказал Леквинадзе. Скандал с ценами на лекарства в Грузии: Агентство конкуренции изучает рынок >>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список планируют расширить. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, цены