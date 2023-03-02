https://sputnik-georgia.ru/20230302/gruziya-ne-vstupit-v-neravnuyu-voynu--mdinaradze-275399155.html

Грузия не вступит в неравную войну – Мдинарадзе

Грузия не вступит в неравную войну – Мдинарадзе

Вступление Грузии в войну противоречит национальным интересам страны 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T14:52+0400

2023-03-02T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские власти ни за что не втянут страну в неравную войну, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов на территории других стран очень помогло бы Украине. От близкого окружения президента Украины были слышны призывы к действиям для возвращения потерянных Грузией территорий – Абхазии и Цхинвальского региона. А заявления властей Грузии о том, что они не свернут с пути мирного урегулирования конфликтов, были расценены как оправдание позиций России. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, киев, абхазия, мамука мдинарадзе