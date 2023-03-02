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https://sputnik-georgia.ru/20230302/kak-dolgo-proderzhitsya-dozhdlivaya-pogoda-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-275403145.html
Как долго продержится дождливая погода в Грузии? Прогноз синоптиков
Как долго продержится дождливая погода в Грузии? Прогноз синоптиков
В ближайшие дни на территории страны ожидаются осадки 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 7 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В высокогорье синоптики прогнозируют снег. Здесь могут формироваться лавины и оползни, предупреждают специалисты.А в горных регионах ожидается интенсивное таяние снегов, из-за чего на фоне сильных осадков уровень воды в реках Западной Грузии может значительно подняться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, новости, грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, новости, грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды

Как долго продержится дождливая погода в Грузии? Прогноз синоптиков

19:53 02.03.2023
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В ближайшие дни на территории страны ожидаются осадки
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 7 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В высокогорье синоптики прогнозируют снег. Здесь могут формироваться лавины и оползни, предупреждают специалисты.
А в горных регионах ожидается интенсивное таяние снегов, из-за чего на фоне сильных осадков уровень воды в реках Западной Грузии может значительно подняться.
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