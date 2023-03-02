https://sputnik-georgia.ru/20230302/kak-dolgo-proderzhitsya-dozhdlivaya-pogoda-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-275403145.html

Как долго продержится дождливая погода в Грузии? Прогноз синоптиков

Как долго продержится дождливая погода в Грузии? Прогноз синоптиков

В ближайшие дни на территории страны ожидаются осадки 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T19:53+0400

2023-03-02T19:53+0400

2023-03-02T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 7 марта, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В высокогорье синоптики прогнозируют снег. Здесь могут формироваться лавины и оползни, предупреждают специалисты.А в горных регионах ожидается интенсивное таяние снегов, из-за чего на фоне сильных осадков уровень воды в реках Западной Грузии может значительно подняться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды