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Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии
Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии
Исполняющим обязанности главы Национального банка Грузии станет вице-президент регулятора Арчил Мествришвили 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T23:17+0400
2023-03-02T23:17+0400
2023-03-02T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. У президента Национального банка Кобы Гвенетадзе в четверг истекли полномочия главы регулятора. Согласно действующему законодательству, до избрания нового президента его полномочия будет выполнять вице-президента банка. Уже известно, что исполняющим обязанности главы Нацбанка Грузии станет вице-президент Арчил Мествришвили. Сам Гвенетадзе попрощался с сотрудниками Нацбанка. Арчил Мествришвили был избран в совет Нацбанка в 2009 году. Он работает в Нацбанке с 2005 года. С 26 ноября по 1 декабря исполнял обязанности главы Нацбанка Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, европейский инвестиционный банк
грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, европейский инвестиционный банк
Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии
23:17 02.03.2023 (обновлено: 23:33 02.03.2023)
Исполняющим обязанности главы Национального банка Грузии станет вице-президент регулятора Арчил Мествришвили
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. У президента Национального банка Кобы Гвенетадзе в четверг истекли полномочия главы регулятора.
Согласно действующему законодательству, до избрания нового президента его полномочия будет выполнять вице-президента банка. Уже известно, что исполняющим обязанности главы Нацбанка Грузии станет вице-президент Арчил Мествришвили.
Сам Гвенетадзе попрощался с сотрудниками Нацбанка.
"Сегодня последний день моего семилетнего президентства. Особая благодарность высокопрофессиональной команде за активное и плодотворное сотрудничество, поддержку. Всем успехов", – написал Гвенетадзе.
Арчил Мествришвили был избран в совет Нацбанка в 2009 году. Он работает в Нацбанке с 2005 года. С 26 ноября по 1 декабря исполнял обязанности главы Нацбанка Грузии.