https://sputnik-georgia.ru/20230302/koba-gvenetadze-slozhil-polnomochiya-glavy-natsbanka-gruzii-275418515.html

Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии

Коба Гвенетадзе сложил полномочия главы Нацбанка Грузии

Исполняющим обязанности главы Национального банка Грузии станет вице-президент регулятора Арчил Мествришвили 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T23:17+0400

2023-03-02T23:17+0400

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коба гвенетадзе

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европейский инвестиционный банк

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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. У президента Национального банка Кобы Гвенетадзе в четверг истекли полномочия главы регулятора. Согласно действующему законодательству, до избрания нового президента его полномочия будет выполнять вице-президента банка. Уже известно, что исполняющим обязанности главы Нацбанка Грузии станет вице-президент Арчил Мествришвили. Сам Гвенетадзе попрощался с сотрудниками Нацбанка. Арчил Мествришвили был избран в совет Нацбанка в 2009 году. Он работает в Нацбанке с 2005 года. С 26 ноября по 1 декабря исполнял обязанности главы Нацбанка Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, европейский инвестиционный банк