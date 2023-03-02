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"Милуоки Бакс" отказался от баскетболиста сборной Грузии
"Милуоки Бакс" отказался от баскетболиста сборной Грузии
По словам источника, команда из Висконсина освободила место для подписания двустороннего контракта с другим игроком 02.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Чемпион NBA 2021 года "Милуоки Бакс" отпустил форварда баскетбольной сборной Грузии Сандро Мамукелашвили из команды, информацию сообщил инсайдер Шамс Шарания из The Athletic. Мамукелашвили попал в "Бакс" под 54-м номером на драфте 2021 года. За это время Сандро провел на площадке 65 игр и набирал в среднем 3,2 очка, 2,1 подбора, 0,6 передачи за 9,6 минуты. По словам источника, команда из Висконсина освободила место для подписания двустороннего контракта с другим игроком. Пока неизвестно, где продолжит карьеру грузинский баскетболист. Согласно двустороннему контракту, Мамукелашвили мог принять участие максимум в 50 играх NBA в течение сезона, а оставшуюся часть сезона должен был играть за фарм-клуб Wisconsin Herd из G League. G League – официальная низшая лига NBA готовит игроков, тренеров, официальных лиц, тренировочный и административный персонал для высшей лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси
спорт, грузия, новости, тбилиси

"Милуоки Бакс" отказался от баскетболиста сборной Грузии

12:52 02.03.2023
© Courtesy of Sandro MamukelashviliГрузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили
Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2023
© Courtesy of Sandro Mamukelashvili
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По словам источника, команда из Висконсина освободила место для подписания двустороннего контракта с другим игроком
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Чемпион NBA 2021 года "Милуоки Бакс" отпустил форварда баскетбольной сборной Грузии Сандро Мамукелашвили из команды, информацию сообщил инсайдер Шамс Шарания из The Athletic.
Мамукелашвили попал в "Бакс" под 54-м номером на драфте 2021 года. За это время Сандро провел на площадке 65 игр и набирал в среднем 3,2 очка, 2,1 подбора, 0,6 передачи за 9,6 минуты.
По словам источника, команда из Висконсина освободила место для подписания двустороннего контракта с другим игроком. Пока неизвестно, где продолжит карьеру грузинский баскетболист.
Согласно двустороннему контракту, Мамукелашвили мог принять участие максимум в 50 играх NBA в течение сезона, а оставшуюся часть сезона должен был играть за фарм-клуб Wisconsin Herd из G League.
G League – официальная низшая лига NBA готовит игроков, тренеров, официальных лиц, тренировочный и административный персонал для высшей лиги.
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