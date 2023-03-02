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Оползень сошел в горах Сванети
Оползень сошел в горах Сванети
Работы по очистке дороги уже начались, власти намерены устроить пешеходную временную тропу 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T23:51+0400
2023-03-02T23:51+0400
2023-03-03T00:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. На дороге Синорчи-Наспери-Ласурия в районе Цагери в горной Сванети сошел оползень, пострадавших нет, говорится в сообщении Цагерского муниципалитета. Дорога между селами района временно закрыта. Как заявил губернатор Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе, внутренние дороги остаются открытыми. Работы по очистке дороги уже начались. Власти намерены устроить пешеходную временную тропу, а после заключения геологов будет принято решение о начале устройства альтернативного автомобильного пути между селами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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грузия, новости, происшествия, сванети, оползень, оползень в тбилиси
грузия, новости, происшествия, сванети, оползень, оползень в тбилиси
Оползень сошел в горах Сванети
23:51 02.03.2023 (обновлено: 00:04 03.03.2023)
Работы по очистке дороги уже начались, власти намерены устроить пешеходную временную тропу
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. На дороге Синорчи-Наспери-Ласурия в районе Цагери в горной Сванети сошел оползень, пострадавших нет, говорится в сообщении Цагерского муниципалитета.
Дорога между селами района временно закрыта.
Как заявил губернатор Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе, внутренние дороги остаются открытыми.
Работы по очистке дороги уже начались. Власти намерены устроить пешеходную временную тропу, а после заключения геологов будет принято решение о начале устройства альтернативного автомобильного пути между селами.