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Оползень сошел в горах Сванети

Оползень сошел в горах Сванети

Работы по очистке дороги уже начались, власти намерены устроить пешеходную временную тропу 02.03.2023, Sputnik Грузия

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оползень в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. На дороге Синорчи-Наспери-Ласурия в районе Цагери в горной Сванети сошел оползень, пострадавших нет, говорится в сообщении Цагерского муниципалитета. Дорога между селами района временно закрыта. Как заявил губернатор Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе, внутренние дороги остаются открытыми. Работы по очистке дороги уже начались. Власти намерены устроить пешеходную временную тропу, а после заключения геологов будет принято решение о начале устройства альтернативного автомобильного пути между селами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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грузия, новости, происшествия, сванети, оползень, оползень в тбилиси