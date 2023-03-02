https://sputnik-georgia.ru/20230302/otkryt-priem-zayavok-dlya-abiturientov-iz-gruzii-na-postuplenie-v-vuzy-rf--275398972.html

Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ

Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ

Глава Координационного совета организаций российских соотечественников рассказал о правилах поступления в вузы РФ 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T14:30+0400

2023-03-02T14:30+0400

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николай свентицкий

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Набор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения России в 2023-2024 году, в том числе для абитуриентов из Грузии, начался и продлится до 20 марта, сообщил председатель КСОРСГ Николай Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре.Для учебы грузинских абитуриентов в этом году увеличили квоты – на этот раз выделено 200 мест.Председатель КСОРСГ также назвал грузинских студентов "нашими послами", которые будут рассказывать своим однокурсникам о Грузии, интересно ее позиционировать и приглашать на отдых.Что касается регистрации, то для нее необходимо заполнить анкету и загрузить отсканированные документы – это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Например, если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык.В заявке необходимо указать не менее шести вузов в порядке приоритетности.Далее абитуриент будет приглашен на собеседование в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где заявка будет рассмотрена отборочной комиссией.Престижно и бесплатно: Прием заявок из Грузии на поступление в вузы РФ открыт>>Если собеседование пройдет успешно, в информационной системе надо будет предоставить дополнительные документы."Важно прикладывать грамоты, гранты, творческие работы, подтверждать свои достижения. Все это может стать решающим фактором при отборе кандидатуры", – подчеркнул Свентицкий.Николай Свентицкий также отметил, что абитуриентам предоставлен широкий выбор специальностей. Будущим студентам дается возможность учиться в лучших вузах от Калининграда до Владивостока.Стоит отметить, что в этом году обучение осуществляется с выплатой стипендий и предоставлением жилья в общежитии на весь период обучения. Помимо этого, студентам также дается возможность работать, в том числе по специальности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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