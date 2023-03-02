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Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ
Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ
Глава Координационного совета организаций российских соотечественников рассказал о правилах поступления в вузы РФ 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T14:30+0400
2023-03-02T14:30+0400
2023-03-02T14:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Набор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения России в 2023-2024 году, в том числе для абитуриентов из Грузии, начался и продлится до 20 марта, сообщил председатель КСОРСГ Николай Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре.Для учебы грузинских абитуриентов в этом году увеличили квоты – на этот раз выделено 200 мест.Председатель КСОРСГ также назвал грузинских студентов "нашими послами", которые будут рассказывать своим однокурсникам о Грузии, интересно ее позиционировать и приглашать на отдых.Что касается регистрации, то для нее необходимо заполнить анкету и загрузить отсканированные документы – это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Например, если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык.В заявке необходимо указать не менее шести вузов в порядке приоритетности.Далее абитуриент будет приглашен на собеседование в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где заявка будет рассмотрена отборочной комиссией.Престижно и бесплатно: Прием заявок из Грузии на поступление в вузы РФ открыт>>Если собеседование пройдет успешно, в информационной системе надо будет предоставить дополнительные документы."Важно прикладывать грамоты, гранты, творческие работы, подтверждать свои достижения. Все это может стать решающим фактором при отборе кандидатуры", – подчеркнул Свентицкий.Николай Свентицкий также отметил, что абитуриентам предоставлен широкий выбор специальностей. Будущим студентам дается возможность учиться в лучших вузах от Калининграда до Владивостока.Стоит отметить, что в этом году обучение осуществляется с выплатой стипендий и предоставлением жилья в общежитии на весь период обучения. Помимо этого, студентам также дается возможность работать, в том числе по специальности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, николай свентицкий
новости, грузия, тбилиси, николай свентицкий
Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ
14:30 02.03.2023 (обновлено: 14:33 02.03.2023)
Глава Координационного совета организаций российских соотечественников рассказал о правилах поступления в вузы РФ
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Набор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения России в 2023-2024 году, в том числе для абитуриентов из Грузии, начался и продлится до 20 марта, сообщил председатель КСОРСГ Николай Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре.
Для учебы грузинских абитуриентов в этом году увеличили квоты – на этот раз выделено 200 мест.
"Мы с вами много лет говорим, что студенты из Грузии показывают очень хорошие результаты. Зачастую их ставят в пример, потому что учатся они хорошо", – сказал глава Координационного совета организаций российских соотечественников.
Председатель КСОРСГ также назвал грузинских студентов "нашими послами", которые будут рассказывать своим однокурсникам о Грузии, интересно ее позиционировать и приглашать на отдых.
Что касается регистрации, то для нее необходимо заполнить анкету и загрузить отсканированные документы – это фото, загранпаспорт, документ об образовании. Например, если еще не получен аттестат, то свидетельство об успеваемости за последний семестр. Все документы необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык.
В заявке необходимо указать не менее шести вузов в порядке приоритетности.
Далее абитуриент будет приглашен на собеседование в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, где заявка будет рассмотрена отборочной комиссией.
Если собеседование пройдет успешно, в информационной системе надо будет предоставить дополнительные документы.
"Важно прикладывать грамоты, гранты, творческие работы, подтверждать свои достижения. Все это может стать решающим фактором при отборе кандидатуры", – подчеркнул Свентицкий.
Николай Свентицкий также отметил, что абитуриентам предоставлен широкий выбор специальностей. Будущим студентам дается возможность учиться в лучших вузах от Калининграда до Владивостока.
Стоит отметить, что в этом году обучение осуществляется с выплатой стипендий и предоставлением жилья в общежитии на весь период обучения. Помимо этого, студентам также дается возможность работать, в том числе по специальности.