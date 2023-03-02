https://sputnik-georgia.ru/20230302/professiya-medsestry-v-gruzii-stanet-populyarnee-275407082.html

Профессия медсестры в Грузии станет популярнее

Профессия медсестры в Грузии станет популярнее

Власти Грузии намерены улучшить учебный план для медсестер и увеличить интерес к профессии 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T18:22+0400

2023-03-02T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии осуществит специальные программы для популяризации профессии медсестер, сообщили в пресс-службе ведомства.Минздрав Грузии и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) оформили меморандум о взаимосотрудничестве, в котором прописано, что необходимо сделать для того, чтобы внедрить в Грузии профессиональные стандарты среди медсестер и создать высокооплачиваемые рабочие места.Согласно документу, будут установлены стандарты профессионального сертифицирования и создана краткосрочная непрерывная программа медицинского образования. Кроме того, в рамках программы будут проходить тестирование и экзамены.Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей>>Документ подписали министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили и региональный директор EBRD на Кавказе Катарина Биорлин Хансен. По ее словам, главная цель сотрудничества – улучшить учебный план для медсестер и увеличить интерес к этой профессии.Как известно, в стране наблюдается нехватка квалифицированных медсестер, поэтому мы намерены сделать эту профессию более привлекательной среди молодежи, отметила она.По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, проект направлен на то, чтобы медсесты и акушерки стали признанными и оцененными по достоинству профессиями, а стандарты соответствовали международным нормам.Острая нехватка медсестер по-прежнему остается одним из главных вызовов для системы здравоохранения Грузии. По состоянию на 2020 год на 100 тысяч населения в Грузии приходилось 555 медсестер. Это почти наполовину меньше, чем в других европейских странах.По состоянию на 2019 год в Грузии было около 30 тысяч врачей и более 18 тысяч медсестер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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