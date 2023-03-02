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Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе

Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе

В соревнованиях примут участие девять грузинских спортсменов вместо заявленных 11 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T15:15+0400

2023-03-02T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Победитель израильского турнира Большого шлема 2023 года, чемпион Европы Бека Гвиниашвили (90 кг) не сможет выступить на соревновании в Ташкенте из-за травмы, сообщает Федерация дзюдо Грузии. В Ташкенте с 3 по 5 марта пройдет турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. О своем участии в турнире заявили 23 национальные сборные. Изначально для участия в турнире было заявлено 11 спортсменов от Грузии. Помимо Гвиниашвили, не сможет поехать в Ташкент и Баграт Ниниашвили (66 кг). Состав сборной Грузии: Мужская сборная Грузии пропустит выступления в весовых категориях до 66 и 73 кг. В настоящее время для участия в Ташкентском турнире Большого шлема зарегистрировано 372 спортсмена из 51 страны мира, из них 196 мужчин и 176 женщин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, ташкент, бека гвиниашвили, баграт ниниашвили, лухум чхвимиани, париж