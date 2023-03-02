https://sputnik-georgia.ru/20230302/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-otpravilas-na-turnir-v-tashkent-v-nepolnom-sostave-275399585.html
Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе
Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе
В соревнованиях примут участие девять грузинских спортсменов вместо заявленных 11 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T15:15+0400
2023-03-02T15:15+0400
2023-03-02T15:15+0400
спорт
новости
грузия
ташкент
бека гвиниашвили
баграт ниниашвили
лухум чхвимиани
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267823561_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_7a38736f5e8995a529790f7c8af35e51.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Победитель израильского турнира Большого шлема 2023 года, чемпион Европы Бека Гвиниашвили (90 кг) не сможет выступить на соревновании в Ташкенте из-за травмы, сообщает Федерация дзюдо Грузии. В Ташкенте с 3 по 5 марта пройдет турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. О своем участии в турнире заявили 23 национальные сборные. Изначально для участия в турнире было заявлено 11 спортсменов от Грузии. Помимо Гвиниашвили, не сможет поехать в Ташкент и Баграт Ниниашвили (66 кг). Состав сборной Грузии: Мужская сборная Грузии пропустит выступления в весовых категориях до 66 и 73 кг. В настоящее время для участия в Ташкентском турнире Большого шлема зарегистрировано 372 спортсмена из 51 страны мира, из них 196 мужчин и 176 женщин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ташкент
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267823561_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_42cc0ab44ae26965346c36cac8f8f417.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, ташкент, бека гвиниашвили, баграт ниниашвили, лухум чхвимиани, париж
спорт, новости, грузия, ташкент, бека гвиниашвили, баграт ниниашвили, лухум чхвимиани, париж
Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе
В соревнованиях примут участие девять грузинских спортсменов вместо заявленных 11
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Победитель израильского турнира Большого шлема 2023 года, чемпион Европы Бека Гвиниашвили (90 кг) не сможет выступить на соревновании в Ташкенте из-за травмы, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В Ташкенте с 3 по 5 марта пройдет турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. О своем участии в турнире заявили 23 национальные сборные.
Изначально для участия в турнире было заявлено 11 спортсменов от Грузии. Помимо Гвиниашвили, не сможет поехать в Ташкент и Баграт Ниниашвили (66 кг).
Ушанги Маргиани ( 90 кг);
Варлам Липартелиани (100 кг);
Гела Заалишвили (+100 кг);
Этер Липартелиани (57 кг);
София Сомхишвили ( 78 кг).
Мужская сборная Грузии пропустит выступления в весовых категориях до 66 и 73 кг.
В настоящее время для участия в Ташкентском турнире Большого шлема зарегистрировано 372 спортсмена из 51 страны мира, из них 196 мужчин и 176 женщин.