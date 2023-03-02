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Умер солист легендарного грузинского трио Тамаз Сепертеладзе

Умер солист легендарного грузинского трио Тамаз Сепертеладзе

Премьер Грузии выразил соболезнования семье и близким артиста 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинский певец, солист ансамбля "Голубое трио" ("Циспери трио") Тамаз Сепертеладзе умер в возрасте 74 лет.Соболезнования по поводу кончины артиста выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Тамаз Сепертеладзе еще во время учебы в Грузинском политехническом институте сформировал ансамбль "Голубое трио" вместе с Малхазом Таварткиладзе и Давидом Абесадзе.После окончания учебы, с 1972 года, Тамаз Сепертеладзе работал в разное время на руководящих должностях в сфере строительства.В 1991 году был заместителем министра культуры Грузии, в 1996-2006 годах — председателем наблюдательного совета Тбилисского международного аэропорта, с 2011 года — советником ректора Грузинского технического университета.Тамаз Сепертеладзе, как и остальные участники трио, удостоен звания Народного артиста Грузии."Голубое трио" – один из самых известных музыкальных коллективов советской Грузии. Лиричные песни "Голубого трио" стали классикой грузинской эстрады. Музыканты побывали с гастролями в 58 странах мира.В 2002 году музыкантов наградили Орденом чести, а в 2009 году в их честь открыли именную звезду перед зданием Тбилисского концертного зала (филармонии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел в 2023 году, новости, культура, грузия