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Верхний Ларс сегодня – движение запрещено для грузовиков
Верхний Ларс сегодня – движение запрещено для грузовиков
Непогода создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за обильного снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня – движение запрещено для грузовиков
10:26 02.03.2023 (обновлено: 10:50 02.03.2023)
Непогода создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за обильного снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве
.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.