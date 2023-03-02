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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов
Восстановить движение для фур удалось после проведения очистительных работ 02.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Движение было ограничено из-за снега и гололеда. Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в тоннелях в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов

12:32 02.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
/
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Восстановить движение для фур удалось после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение было ограничено из-за снега и гололеда. Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в тоннелях в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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