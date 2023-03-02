https://sputnik-georgia.ru/20230302/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-otkryta-dlya-bolshegruzov-275393235.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов

Восстановить движение для фур удалось после проведения очистительных работ 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T12:32+0400

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2023-03-02T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Движение было ограничено из-за снега и гололеда. Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в тоннелях в одностороннем порядке. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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