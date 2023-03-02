https://sputnik-georgia.ru/20230302/vratar-sbornoy-gruzii-mozhet-smenit-ispaniyu-na-angliyu-275379541.html

Вратарь сборной Грузии может сменить Испанию на Англию

Вратарь сборной Грузии может сменить Испанию на Англию

Руководство испанского клуба планирует получить от трансфера 22-летнего грузинского вратаря не менее 25 миллионов евро 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Вратарь сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили уже летом может покинуть испанский клуб, сообщает Todofichajes. По информации издания, руководство испанского клуба планирует получить от трансфера 22-летнего грузинского вратаря не менее 25 миллионов евро. СМИ сообщали, что Мамардашвили интересуются "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Аякс". Контракт Мамардашвили с "Валенсией" рассчитан до лета 2027 года. Пока никакой информации о подписании с ним нового контракта не поступало. Менеджер футболиста Леван Сетуридзе в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии , рассказал, что собирается отправиться на переговоры в Англию. В нынешнем сезоне Мамардашвили провел за "Валенсию" 24 матча, в пяти из которых сохранил ворота сухими. Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июне 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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