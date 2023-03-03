https://sputnik-georgia.ru/20230303/deystviya-politsii-na-aktsii-u-parlamenta-gruzii-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-275442189.html

Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело

Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело

Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия 03.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по превышению полицией полномочий с применением силы во время акции протеста 2 марта в Тбилиси, говорится в сообщении службы. Речь идет о действиях полиции в отношении двух из 36 задержанных на акции протеста у здания парламента вечером 2 марта. В числе задержанных были два журналиста. По данным следственной службы, в данный момент проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Парламент оказался в центре внимания общественности в четверг днем. Все желающие могли наблюдать за происходящими событиями в прямом эфире, которые были у телеканалов и других СМИ. Стычки начались у дверей зала заседаний, а потом депутаты от оппозиции и парламентского большинства устроили драку в зале заседаний. Повалены были столы. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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