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ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси

Назначение дополнительных рейсов связано, предположительно, с пасхальными праздниками 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T18:57+0400

2023-03-03T18:57+0400

2023-03-03T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузинская железная дорога до 30 апреля включительно добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщается на странице компании в соцсети. Расписание поездов опубликовано на сайте железной дороги. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Назначение дополнительных рейсов связано, предположительно, с пасхальными праздниками. У православных Светлое Христово Воскресение в 2023 году приходится на 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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