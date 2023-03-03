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Иностранцы пытались незаконно провезти в Грузию более $900 тысяч
Иностранцы пытались незаконно провезти в Грузию более $900 тысяч
Размер штрафа, согласно Таможенному кодексу, составил 10% изъятой суммы 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T16:50+0400
2023-03-03T16:50+0400
2023-03-03T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузинские таможенники на таможенно-пропускных пунктах "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) и в аэропорту Тбилиси пресекли попытки незаконного ввоза незадекларированных денег. Как сообщили в Службе доходов министерства финансов Грузии, таможенники во время личного осмотра иностранных граждан, а также их багажа, нашли незадекларированные деньги – 339 957 тысяч долларов и 1 470 лир. Незадекларированная сумма иностранной валюты разных стран по курсу Нацбанка Грузии составила 906,6 тысячи лари. В соответствии с Таможенным кодексом Грузии размер штрафа составил 10% изъятой суммы – 90,6 тысячи лари (около 35 тысяч долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Иностранцы пытались незаконно провезти в Грузию более $900 тысяч
Размер штрафа, согласно Таможенному кодексу, составил 10% изъятой суммы
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузинские таможенники на таможенно-пропускных пунктах "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница) и в аэропорту Тбилиси пресекли попытки незаконного ввоза незадекларированных денег.
Как сообщили
в Службе доходов министерства финансов Грузии, таможенники во время личного осмотра иностранных граждан, а также их багажа, нашли незадекларированные деньги – 339 957 тысяч долларов и 1 470 лир.
Незадекларированная сумма иностранной валюты разных стран по курсу Нацбанка Грузии составила 906,6 тысячи лари.
В соответствии с Таможенным кодексом Грузии размер штрафа составил 10% изъятой суммы – 90,6 тысячи лари (около 35 тысяч долларов).