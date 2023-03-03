https://sputnik-georgia.ru/20230303/ogranicheniya-na-import-avtomobiley-v-gruziyu-budut-vvedeny-s-2024-goda-275443276.html

Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года

Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года

Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T23:28+0400

2023-03-03T23:28+0400

2023-03-03T23:28+0400

грузия

общество

новости

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузия с 2024 года запретит ввоз автомобилей ниже стандарта "Евро 5", говорится в сообщении администрации правительства. Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. По данным администрации, ограничение на ввоз коснется автомобилей, выпущенных до 2013 года. Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сколько машин ездят в Грузии?>>По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет. Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад. Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, – это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, автомобили