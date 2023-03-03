https://sputnik-georgia.ru/20230303/ogranicheniya-na-import-avtomobiley-v-gruziyu-budut-vvedeny-s-2024-goda-275443276.html
Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года
Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года
Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T23:28+0400
2023-03-03T23:28+0400
2023-03-03T23:28+0400
грузия
общество
новости
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузия с 2024 года запретит ввоз автомобилей ниже стандарта "Евро 5", говорится в сообщении администрации правительства. Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. По данным администрации, ограничение на ввоз коснется автомобилей, выпущенных до 2013 года. Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Сколько машин ездят в Грузии?>>По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет. Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад. Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, – это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_0b932cf9e20caf92e1b4e534291d65be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, автомобили
грузия, общество, новости, автомобили
Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года
Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузия с 2024 года запретит ввоз автомобилей ниже стандарта "Евро 5", говорится в сообщении администрации правительства.
Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
По данным администрации, ограничение на ввоз коснется автомобилей, выпущенных до 2013 года. Реализация этой инициативы внесет существенный вклад в снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
По данным МВД Грузии, более 62,7% легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, старше 20 лет.
Из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% – это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад.
Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым меньше 10 лет, – это 9,2% от всех машин, которые ездят в стране.