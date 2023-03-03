https://sputnik-georgia.ru/20230303/psikholog-amonashivili-rasskazal-o-materinskoy-lyubvi-i-dal-sovety-po-vospitaniyu-275408528.html

Психолог Амонашивили рассказал о материнской любви и дал советы по воспитанию

Психолог Амонашивили рассказал о материнской любви и дал советы по воспитанию

Материнское тело и материнская душа – это проявление небесной любви, так считает известный грузинский психолог Паата Амонашвили 03.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

паата амонашвили

общество

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В Грузии 3 марта празднуют День матери – самый светлый, ласковый и нежный праздник. Специально к этому дню доктор психологических наук, социолог, писатель, научный руководитель Академии педагогического искусства и социализации, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал о роли матери в жизни человека и дал советы мамам."Наверное, мы не ошибемся, если скажем, что мама для каждого человека в первую очередь это проявленная форма небесной любви. Через маму реализуется то самое главное, ради чего мы приходим в этот мир – обучаться любви друг к другу, развивать в себе способности небесной, безусловной любви", – сказал Амонашвили.Психолог обратился ко всем мамам с просьбой чаще проявлять настоящую, безусловную любовь по отношению к своим детям, особенно в ситуациях, когда ребенок не слушается. Ведь важно проявлять любовь к ребенку именно в такие сложные моменты."Мама в момент раздражения, наверное, не может любить. Эти два чувства не сочетаются друг с другом. Освобождение всей своей сущности от раздражения может стать хорошим шагом для всех мам", – подчеркнул он.Роль мамы в жизни человека – это любовь, отмечает Амонашвили, и подчеркивает, что кормление, обучение, воспитание детей теряют свою ценность без этого чувства.На вопрос, что делать маме ребенка, который не хочет учиться, Амонашвили ответил, что иногда, когда ничего не помогает, приходится принуждать детей делать уроки. Но есть один нюанс, нельзя принуждать на фоне раздражения, злости и агрессии, поскольку это уже совсем иная форма принуждения.В жизни бывает все, и мамы, и папы могут срываться и раздражаться, но желательно, чтобы родители находили укромное место, успокаивались и только после этого продолжали общение с детьми.Специалист уверен, что раздражением взрослые воспитывают раздражительность в маленьких. Каждый раз, раздражаясь, они показывают им конкретный образ, который не соответствует воспитательным целям родителей, отметил он.В Грузии День матери учредили 30 лет назад по инициативе первого президента страны Звиада Гамсахурдия – 3 марта в стране является официальным выходным. Фактически новый праздник заменил Международный женский день 8 Марта, который был упразднен после развала СССР, как и большинство других советских праздников.Восьмое марта через 10 лет вновь получил статус праздника – его восстановили при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе в 2002 году, по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.С тех пор женщинам и матерям в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными. Нужно отметить, что после отмены в Грузии 23 февраля, в который по традиции поздравляли всех мужчин, ни одного "мужского" праздника в грузинском календаре не появилось.Традиции Дня материК матерям в Грузии относятся с большим почтением – культ женщины-матери в стране существует с древних времен, что подтверждается и грузинским языком. Например, в переводе с грузинского "дедамица" означает "мать-земля", а "дедабодзи" – основная опора кровли и так далее.Образ женщины, которая отличается не только красотой, но и силой характера и твердостью воли, формировался в стране столетиями. Потому роль матери в семье и уважительного отношения к ней велика в Грузии.В Грузии День матери – праздник семейный. Его цель – особо отметить значение матери в нашей жизни, сохранить традиции бережного отношения к женщине и семейные устои.В этот день дети, независимо от возраста, поздравляют своих матерей, склоняют перед ними головы в знак любви и благодарности, осознавая, что мама – самый главный человек в жизни.В День матери по традиции в крупных городах Грузии проводятся различные мероприятия. Мамам в праздник посвящаются выставки, флешмобы, концерты и так далее. А заслуженным и многодетным матерям вручают награды и памятные дары.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, паата амонашвили, общество