https://sputnik-georgia.ru/20230303/situatsiya-na-dorogakh-v-zapadnoy-gruzii-na-odnom-iz-perevalov-deystvuyut-ogranicheniya-275432250.html
Ситуация на дорогах в Западной Грузии: на одном из перевалов действуют ограничения
Ситуация на дорогах в Западной Грузии: на одном из перевалов действуют ограничения
Ограничения введены из-за снега и гололедицы 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T14:59+0400
2023-03-03T14:59+0400
2023-03-03T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 129-141 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения перевал Кутаиси (Чома) - Алпана - Мамисони из-за снега и гололедицы.По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, передвижение для остальных видов автотранспорта на данном участке свободно. Кроме того, движение свободно на 1-129 километре автодороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, западная грузия, департамент автомобильных дорог, кутаиси
грузия, новости, западная грузия, департамент автомобильных дорог, кутаиси
Ситуация на дорогах в Западной Грузии: на одном из перевалов действуют ограничения
Ограничения введены из-за снега и гололедицы
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 129-141 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения перевал Кутаиси (Чома) - Алпана - Мамисони из-за снега и гололедицы.
По информации
Департамента автомобильных дорог Грузии, передвижение для остальных видов автотранспорта на данном участке свободно.
Кроме того, движение свободно на 1-129 километре автодороги.