https://sputnik-georgia.ru/20230303/verkhniy-lars-segodnya--zaprescheno-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-dlya-gruzovikov-275441132.html

Верхний Ларс сегодня – запрещено движение к границе с Россией для грузовиков

Верхний Ларс сегодня – запрещено движение к границе с Россией для грузовиков

Обильный снегопад и гололед создали проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ 03.03.2023, Sputnik Грузия

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департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

военно-грузинская дорога

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за обильного снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, общество, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге, военно-грузинская дорога