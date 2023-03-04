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Грузинский актер Лука Чиковани сыграет Дэвида Боуи
Грузинский актер Лука Чиковани сыграет Дэвида Боуи
Актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи 04.03.2023, Sputnik Грузия
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тбилиси
лука чиковани
дэвид боуи
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинский актер Лука Чиковани, живущий и работающий в Италии, предстанет в роли легендарного британского рок-исполнителя Дэвида Боуи в короткометражном фильме Ground Control. О радостной новости молодой актер объявил на своей странице в соцсети, где отметил, что фильм повествует об объединении мужской и женской сторон Боуи. Подробностей о дате выхода фильма пока нет, но актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи. Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, культура, в мире, италия, тбилиси, лука чиковани, дэвид боуи
новости, культура, в мире, италия, тбилиси, лука чиковани, дэвид боуи

Грузинский актер Лука Чиковани сыграет Дэвида Боуи

13:01 04.03.2023
© photo : lucachikovani / Instagram / Актер Лука Чиковани
Актер Лука Чиковани - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2023
© photo : lucachikovani / Instagram /
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Актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинский актер Лука Чиковани, живущий и работающий в Италии, предстанет в роли легендарного британского рок-исполнителя Дэвида Боуи в короткометражном фильме Ground Control.
О радостной новости молодой актер объявил на своей странице в соцсети, где отметил, что фильм повествует об объединении мужской и женской сторон Боуи.

"Для меня было честью иметь возможность интерпретировать эту волшебную рок-звезду и гения. Я очень привязан к фигуре Дэвида Боуи, потому что он всегда вдохновлял меня своими новыми исследованиями о языках общения и его ментальной открытостью мистицизму", – пишет Чиковани.

Подробностей о дате выхода фильма пока нет, но актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи.
Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца.
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