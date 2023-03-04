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Грузинский актер Лука Чиковани сыграет Дэвида Боуи

Грузинский актер Лука Чиковани сыграет Дэвида Боуи

Актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи 04.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинский актер Лука Чиковани, живущий и работающий в Италии, предстанет в роли легендарного британского рок-исполнителя Дэвида Боуи в короткометражном фильме Ground Control. О радостной новости молодой актер объявил на своей странице в соцсети, где отметил, что фильм повествует об объединении мужской и женской сторон Боуи. Подробностей о дате выхода фильма пока нет, но актер уже поделился первыми кадрами, где он предстал в роли Боуи. Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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