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Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции
Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции
Собаку наградили за спасение человека из-под завалов 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T15:06+0400
2023-03-04T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Собака-спасатель по кличке "Тинто" награждена специальным жетоном "За спасение жизни" после участия в операции по устранению последствий землетрясения в Турции, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Тинто наградили за спасение человека из-под завалов. Жетон вручил сам замглавы департамента пожарно-спасательных сил Мамука Сепиашвили. Грузия с первых дней помогала Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни более 44 тысяч человек. Служебная собака из Грузии спасла человека из-под завалов в Турции>>Грузинские спасатели работали в городе Антакья, провинции Хатай, пострадавшем от землетрясения. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой было все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов трех человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, турция, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
новости, грузия, общество, турция, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции
15:06 04.03.2023 (обновлено: 15:36 04.03.2023)
Собаку наградили за спасение человека из-под завалов
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Собака-спасатель по кличке "Тинто" награждена специальным жетоном "За спасение жизни" после участия в операции по устранению последствий землетрясения в Турции, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Тинто наградили за спасение человека из-под завалов. Жетон вручил сам замглавы департамента пожарно-спасательных сил Мамука Сепиашвили.
Грузия с первых дней помогала Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни более 44 тысяч человек.
Грузинские спасатели работали в городе Антакья, провинции Хатай, пострадавшем от землетрясения. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой было все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов трех человек.