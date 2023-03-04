https://sputnik-georgia.ru/20230304/gruzinskiy-pes-spasatel-tinto-poluchil-medal-za-rabotu-v-turtsii-275448408.html

Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции

Грузинский пес-спасатель "Тинто" получил медаль за работу в Турции

Собаку наградили за спасение человека из-под завалов 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Собака-спасатель по кличке "Тинто" награждена специальным жетоном "За спасение жизни" после участия в операции по устранению последствий землетрясения в Турции, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Тинто наградили за спасение человека из-под завалов. Жетон вручил сам замглавы департамента пожарно-спасательных сил Мамука Сепиашвили. Грузия с первых дней помогала Турции в борьбе с ликвидацией страшного землетрясения, унесшего жизни более 44 тысяч человек. Служебная собака из Грузии спасла человека из-под завалов в Турции>>Грузинские спасатели работали в городе Антакья, провинции Хатай, пострадавшем от землетрясения. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. Первым делом в соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой было все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. По последним данным, грузинские спасатели спасли из-под завалов трех человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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