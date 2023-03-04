https://sputnik-georgia.ru/20230304/noch-baraat-2023-kak-musulmane-provodyat-svyaschennuyu-noch-275445365.html

Ночь Бараат 2023: как мусульмане проводят священную ночь?

Ночь Бараат 2023: как мусульмане проводят священную ночь?

Священную ночь Бараат в 2023 году последователи ислама отметят с 6 на 7 марта – мусульмане верят, что Всевышний именно в эту ночь дарует милость всем людям... 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T12:01+0400

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справки

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Sputnik Грузия поинтересовался, как проводят мусульмане священную ночь Бараат и что делают. Священная ночь К ночи Бараат, которая обозначена в Коране как священная, мусульмане относятся с особым трепетом и посвящают ее молитвам, прося прощения и милости у Аллаха. Когда отмечают Священную ночь Бараат 2023? Исламский календарь>>Особенность ночи Бараат, в которую Божественная милость нисходит на всех людей, живущих на земле, свидетельствуют хадисы (высказывание — в переводе с арабского) пророка Мухаммеда. В хадисах говорится, что в ночь Бараат грехи прощаются всем людям, кроме клеветников, завистников, вероотступников, гордецов, употребляющих алкоголь, прелюбодеев, провоцирующих смуту, а также тех, кто не слушается родителей и порвал отношения с родственниками. Как проводят ночь Бараат? Верующие, в праздники, священные дни и ночи выполняют гигиенические требования, читают Коран и проводят специальные ритуальные намазы. Каждый мусульманин в эту священную ночь должен пересмотреть свою жизнь, поступки и мысли, так как никто не должен забывать, что жизнь когда-нибудь на этой земле закончится и обязательно настанет Судный день. В ночь Бараат желательно три раза прочитать суру "Ясин" – первый раз с намерением продлить жизнь, второй – чтобы избежать несчастий, а третий — для увеличения благ. Мусульмане верят, что жизнь людей на год вперед определяется именно в эту священную ночь. Мусульманское поверье гласит, что каждый год в ночь Бараат "сотрясается дерево жизни", на листьях которого написаны имена всех живущих. Верующие считают, что в течение года предстоит умереть тем людям, чьи имена записаны на опавших листьях. Мусульмане верят, что в священную ночь Бараат Аллах опускается на нижайшее из небес, чтобы принять решение о судьбе каждого человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Поэтому верующие в ночь Бараат молят Всевышнего простить им грехи и просят о милости, чтобы лист с их именем не упал. Священную ночь предпочтительно провести в уединении, вознося молитвы и читая Коран. В ночь Бараат мусульмане возносят особые молитвы за умерших и дают обет не совершать грехов в будущем. Правоверные стремятся в священную ночь порадовать всех – родственников, соседей, знакомых и незнакомых, ходят друг к другу в гости и дарят подарки, а также стараются никого не обидеть. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки