https://sputnik-georgia.ru/20230304/noch-baraat-2023-kak-musulmane-provodyat-svyaschennuyu-noch-275445365.html
Ночь Бараат 2023: как мусульмане проводят священную ночь?
Ночь Бараат 2023: как мусульмане проводят священную ночь?
Священную ночь Бараат в 2023 году последователи ислама отметят с 6 на 7 марта – мусульмане верят, что Всевышний именно в эту ночь дарует милость всем людям... 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T12:01+0400
2023-03-04T12:01+0400
2023-03-04T12:01+0400
справки
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Sputnik Грузия поинтересовался, как проводят мусульмане священную ночь Бараат и что делают. Священная ночь К ночи Бараат, которая обозначена в Коране как священная, мусульмане относятся с особым трепетом и посвящают ее молитвам, прося прощения и милости у Аллаха. Когда отмечают Священную ночь Бараат 2023? Исламский календарь>>Особенность ночи Бараат, в которую Божественная милость нисходит на всех людей, живущих на земле, свидетельствуют хадисы (высказывание — в переводе с арабского) пророка Мухаммеда. В хадисах говорится, что в ночь Бараат грехи прощаются всем людям, кроме клеветников, завистников, вероотступников, гордецов, употребляющих алкоголь, прелюбодеев, провоцирующих смуту, а также тех, кто не слушается родителей и порвал отношения с родственниками. Как проводят ночь Бараат? Верующие, в праздники, священные дни и ночи выполняют гигиенические требования, читают Коран и проводят специальные ритуальные намазы. Каждый мусульманин в эту священную ночь должен пересмотреть свою жизнь, поступки и мысли, так как никто не должен забывать, что жизнь когда-нибудь на этой земле закончится и обязательно настанет Судный день. В ночь Бараат желательно три раза прочитать суру "Ясин" – первый раз с намерением продлить жизнь, второй – чтобы избежать несчастий, а третий — для увеличения благ. Мусульмане верят, что жизнь людей на год вперед определяется именно в эту священную ночь. Мусульманское поверье гласит, что каждый год в ночь Бараат "сотрясается дерево жизни", на листьях которого написаны имена всех живущих. Верующие считают, что в течение года предстоит умереть тем людям, чьи имена записаны на опавших листьях. Мусульмане верят, что в священную ночь Бараат Аллах опускается на нижайшее из небес, чтобы принять решение о судьбе каждого человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Поэтому верующие в ночь Бараат молят Всевышнего простить им грехи и просят о милости, чтобы лист с их именем не упал. Священную ночь предпочтительно провести в уединении, вознося молитвы и читая Коран. В ночь Бараат мусульмане возносят особые молитвы за умерших и дают обет не совершать грехов в будущем. Правоверные стремятся в священную ночь порадовать всех – родственников, соседей, знакомых и незнакомых, ходят друг к другу в гости и дарят подарки, а также стараются никого не обидеть. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Ночь Бараат 2023: как мусульмане проводят священную ночь?
Священную ночь Бараат в 2023 году последователи ислама отметят с 6 на 7 марта – мусульмане верят, что Всевышний именно в эту ночь дарует милость всем людям мира
Sputnik Грузия
поинтересовался, как проводят мусульмане священную ночь Бараат и что делают.
Священная ночь
К ночи Бараат, которая обозначена в Коране как священная, мусульмане относятся с особым трепетом и посвящают ее молитвам, прося прощения и милости у Аллаха.
Особенность ночи Бараат, в которую Божественная милость нисходит на всех людей, живущих на земле, свидетельствуют хадисы (высказывание — в переводе с арабского) пророка Мухаммеда.
В хадисах говорится, что в ночь Бараат грехи прощаются всем людям, кроме клеветников, завистников, вероотступников, гордецов, употребляющих алкоголь, прелюбодеев, провоцирующих смуту, а также тех, кто не слушается родителей и порвал отношения с родственниками.
Как проводят ночь Бараат?
Верующие, в праздники, священные дни и ночи выполняют гигиенические требования, читают Коран и проводят специальные ритуальные намазы.
Каждый мусульманин в эту священную ночь должен пересмотреть свою жизнь, поступки и мысли, так как никто не должен забывать, что жизнь когда-нибудь на этой земле закончится и обязательно настанет Судный день.
В ночь Бараат желательно три раза прочитать суру "Ясин" – первый раз с намерением продлить жизнь, второй – чтобы избежать несчастий, а третий — для увеличения благ.
Мусульмане верят, что жизнь людей на год вперед определяется именно в эту священную ночь. Мусульманское поверье гласит, что каждый год в ночь Бараат "сотрясается дерево жизни", на листьях которого написаны имена всех живущих. Верующие считают, что в течение года предстоит умереть тем людям, чьи имена записаны на опавших листьях.
Мусульмане верят, что в священную ночь Бараат Аллах опускается на нижайшее из небес, чтобы принять решение о судьбе каждого человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Поэтому верующие в ночь Бараат молят Всевышнего простить им грехи и просят о милости, чтобы лист с их именем не упал.
Священную ночь предпочтительно провести в уединении, вознося молитвы и читая Коран. В ночь Бараат мусульмане возносят особые молитвы за умерших и дают обет не совершать грехов в будущем.
Правоверные стремятся в священную ночь порадовать всех – родственников, соседей, знакомых и незнакомых, ходят друг к другу в гости и дарят подарки, а также стараются никого не обидеть.
Материал подготовлен на основе открытых источников