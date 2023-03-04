https://sputnik-georgia.ru/20230304/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-legkovushek--275447073.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом остается в силе 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T13:31+0400

2023-03-04T13:31+0400

2023-03-04T13:56+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904924_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a43ac91a4f1ced137eb46466fc8d1888.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Между тем продолжает действовать ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за сильного ветра и гололедицы, отметили в ведомстве. Легковые автомобили на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби могут ездить только без остановки. При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс