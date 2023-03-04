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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом остается в силе 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T13:31+0400
2023-03-04T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Между тем продолжает действовать ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за сильного ветра и гололедицы, отметили в ведомстве. Легковые автомобили на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби могут ездить только без остановки. При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
13:31 04.03.2023 (обновлено: 13:56 04.03.2023)
Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом остается в силе
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение легковых автомобилей на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Между тем продолжает действовать ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за сильного ветра и гололедицы, отметили в ведомстве.
Легковые автомобили на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби могут ездить только без остановки. При этом на участке Гудаури-Коби движение возможно лишь через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.