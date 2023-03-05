https://sputnik-georgia.ru/20230305/gruziya-stanet-stranoy-naznacheniya-dlya-zimnikh-vidov-sporta--mnenie-glavy-federatsii-275457438.html

Грузия станет страной назначения для зимних видов спорта – мнение главы федерации

Грузия станет страной назначения для зимних видов спорта – мнение главы федерации

В воскресенье, 5 марта, в 19:00 состоится торжественная церемония закрытия чемпионата мира 05.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

спорт

новости

бакуриани

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. У Грузии есть все, чтобы стать страной назначения для зимних видов спорта, заявил генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга Мишель Вион по итогам завершившегося в Бакуриани чемпионат мира по сноуборду. Уже 18 день Бакуриани находится в эпицентре внимания любителей зимних видов спорта, где проходит главное спортивное событие года – чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. Более 175 миллионов человек смотрели чемпионат в прямом эфире. Спортивные соревнования завершились в Бакуриани 4 марта. По его словам, Грузия должна гордиться проделанной работой и достигнутыми результатами. В воскресенье, 5 марта, в 19:00 состоится торжественная церемония закрытия чемпионата мира. Страной-хозяйкой проведения следующего чемпионата стала Швейцария. Как проходит чемпионат мира по сноуборду в Бакуриани >>Чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открылся 18 февраля в Бакуриани, к официальным тренировкам спортсмены приступили двумя днями ранее. В престижном турнире принимают участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира прошло 30 соревнований по семи видам спорта. Мероприятие проводится при поддержке правительства Грузии, организовано Агентством горных трасс и Федерацией лыжного спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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