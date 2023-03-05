https://sputnik-georgia.ru/20230305/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-marta-2023-275439977.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 марта 2023

Какой сегодня церковный праздник: 5 марта 2023

По православному церковному календарю 5 марта 2023 отмечают день памяти cвятых Садока, Агафона, Льва и других 05.03.2023, Sputnik Грузия

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религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Епископ ПерсидскийПо церковному календарю 5 марта поминают священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним 128 мучеников, которые пострадали при царе Сапоре II в Персии (342-344).Однажды епископ Персидский увидел во сне святого Симеона, приемником которого он являлся, предупреждающего о предстоящей ему мученической смерти.Вскоре царь Сапор, преследующий христиан, приказал схватить преподобного Садока вместе с его клиром и паствой – всего 128 человек, в том числе девять дев.В течение пяти месяцев всех задержанных жестоко пытали, принуждая отречься от христианской веры и поклониться языческим богам. Когда пытки не принесли желаемых результатов, священномученика Садока казнили и вместе с ним 128 мучеников. Им отрубили головы.Папа РимскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Агафона, Папу Римского.Будущий Папа Римский родился в богатой и благочестивой семье. Получив хорошее образование, Агафон после смерти родителей роздал все свое имущество бедным, а сам принял иночество.За добродетельную жизнь в 679 году преподобный Агафон был избран главой Римской Церкви и оставался на кафедре до самой смерти. Святой умер в 682 году.Епископ КатанскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Льва, епископа Катанского, чудотворца.Преподобный Лев – епископ города Катане (Катания) в Сицилии – получил дар исцеления и чудотворения за доброту, милосердие и христианскую любовь к странникам и нищим.В это время в Катане жил и чародей Илиодор, поражавший народ ложными чудесами. Преподобный тщетно убеждал Илиодора, бывшего христианина, тайно отказавшегося от Спасителя, отказаться от злых дел и обратиться к Богу.Однажды Илиодор пришел в храм, где епископ совершал Богослужение, и внеся смятение и соблазн своим волхвованием, пытался устроить бесчинства.Преподобный, видя беснующийся по колдовскому внушению народ, понял, что время миролюбивых наставлений прошло. Он спокойно вышел из алтаря и обвязав своим омофором шею чародея, вывел его из храма на площадь.Там он заставил Илиодора признаться во всех злодеяниях, приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь, удерживая его омофором. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель остался невредим. Это чудо прославило преподобного Льва еще при жизни.Скончался преподобный примерно в 780 году, по другим источникам – в 789-м. У его гроба исцеление получила кровоточивая женщина.Агафон ПечерскийПо церковному календарю 5 марта поминают преподобного Агафона Печерского в Дальних пещерах. Преподобный подвизался в Киево-Печерском монастыре в ХIII-ХIV веках, имел дар пророчества и исцеления болезней.Благодаря своему дару он предсказал день своей смерти. Мощи преподобного почивают в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря.ИмениныПо церковному календарю 5 марта именины отмечают Агафон, Афанасий, Антон, Варлам, Василий, Денис, Давид, Иван, Иона, Игнат, Леонтий, Лев, Лука, Николай, Пимен, Пахом, Савва, Сидор, Сергей, Тит, Тихон, Филипп, Федор, Фома и Ярослав.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников